Политолог ответил, почему ЕС хочет «открыть свои двери» для десятков стран

Евросоюз намерен расширяться за счет десятков новых стран, чтобы избежать глубокого экономического кризиса и найти доноров для бюджета, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Так он прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба, который сообщил, что ЕС нужно стремиться к увеличению числа членов с нынешних 27 государств до 40. По словам Светова, в первую очередь речь идет о Западных Балканах, Сербии, Молдавии, Украине и Грузии, однако главной целью объединение видит энергетически богатую Норвегию.

У ЕС существует программа, согласно которой к 2030 году в объединение должна войти вся Европа, за исключением РФ и Белоруссии. Акцент делается на Западные Балканы, Сербию, Молдавию, Украину и, возможно, Грузию. Есть предложение Мерца о двухступенчатом членстве, когда страны могут пользоваться привилегиями, но не будут иметь права голоса. Это предложение, сделанное Украине, вызвало резкие протесты в стране. Во-вторых, в ЕС понимают проблематику развития. Страны-участницы ищут, кто может их поддержать, поэтому им хотелось бы полноценного членства Норвегии. Эта страна обеспечивает себя нефтью и газом и активно поставляет их на внешний рынок. ЕС нужны доноры, — пояснил Светов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны пока не обсуждают вопрос о проведении референдума по членству в Европейском союзе. По его словам, такая тема может возникнуть только после получения республикой статуса кандидата или официального обращения в ЕС.