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21 июля 2026 в 10:37

Один человек погиб из-за урагана в российском регионе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Житель Свердловской области погиб из-за сильных дождей и ураганного ветра, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. Инцидент произошел в Заречном округе, где после стихии было повалено более 30 деревьев и возникли перебои с электричеством в пяти населенных пунктах.

Прогноз оправдался. В результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений в Заречном муниципальном округе нарушено электроснабжение в пяти населенных пунктах, произошло падение более 30 деревьев, погиб один человек — взрослый, — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в отдельных населенных пунктах региона порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Специалисты уже завершили выполнение аварийно-восстановительных работ, электричество было восстановлено.

Ранее в Татарстане произошло обрушение участка автодороги Сарманово — Набережные Челны из-за размыва полотна, вызванного дождями. Инцидент случился на 41-м километре трассы, где подмыв водопропускной трубы привел к разрушению дорожного покрытия.

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