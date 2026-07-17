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17 июля 2026 в 11:33

Дожди разрушили участок трассы в российском регионе

В Татарстане обрушился участок дороги из-за размыва дождями

Фото: МЧС РФ
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В Татарстане произошло обрушение участка автодороги Сарманово — Набережные Челны из-за размыва полотна, вызванного дождями, сообщило ГУ МЧС по республике. Инцидент случился на 41-м километре трассы, где подмыв водопропускной трубы привел к разрушению дорожного покрытия.

В 07:50 поступила информация о подмыве участка автодороги муниципального значения на 41-м километре Сарманово — Набережные Челны. В результате подмыва водопропускной трубы произошло обрушение участка дорожного полотна, — следует из сообщения.

По данным спасателей, пострадавших в результате происшествия нет. Движение организовано по объездной дороге.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске из-за сильных дождей произошло подтопление улиц. На город, помимо дождя, обрушились град и шквалистый ветер. Из-за непогоды на дорогах ухудшилась видимость, а уровень воды поднялся до фар некоторых автомобилей.

До этого в Екатеринбурге разыгрался мощный шторм с сильными ливнями и ураганным ветром. Этот природный катаклизм затем обрушился на Пермский край, где основной удар стихии пришелся на ночные часы.

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