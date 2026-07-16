Мощный шторм повалил деревья в российском регионе Мощный шторм с ливнями и шквалистым ветром обрушился на Пермский край

Мощный шторм с ливнями и шквалистым ветром, ранее бушевавший в Екатеринбурге, обрушился на Пермский край, сообщил Telegram-кана SHOT. Основной удар стихии пришелся на регион в ночные часы. Обильные осадки привели к подтоплению приусадебных участков и жилых домов в поселках Ферма, Мулянка, Кукуштан, а также в деревне Кондратово.

В самой Перми из-за сильных потоков воды затопило ключевые городские улицы. На Соликамской улице сильный порыв ветра повалил дерево прямо на женщину, после чего пострадавшую экстренно госпитализировали. Из-за подтоплений городским властям пришлось оперативно скорректировать маршрут автобуса № 148, а один из трамваев полностью застрял посреди залитой дороги.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Кукуштане, где под воду ушла Уральская улица и оказалось разрушено дорожное полотно на улице Островского. Местным жителям, чьи дома оказались в зоне затопления, спасатели уже предложили эвакуироваться в безопасные районы. Экстренные службы активно занимаются откачкой воды, однако к восстановлению поврежденных дорог они смогут приступить только после полной ликвидации последствий потопа.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области после наводнения зафиксировали опасные оползни и провалы грунта. С последствиями стихии столкнулись жители города Камышлова, где из-за обильных осадков земля в буквальном смысле начала уходить из-под ног.