Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 17:44

Мощный шторм повалил деревья в российском регионе

Мощный шторм с ливнями и шквалистым ветром обрушился на Пермский край

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мощный шторм с ливнями и шквалистым ветром, ранее бушевавший в Екатеринбурге, обрушился на Пермский край, сообщил Telegram-кана SHOT. Основной удар стихии пришелся на регион в ночные часы. Обильные осадки привели к подтоплению приусадебных участков и жилых домов в поселках Ферма, Мулянка, Кукуштан, а также в деревне Кондратово.

В самой Перми из-за сильных потоков воды затопило ключевые городские улицы. На Соликамской улице сильный порыв ветра повалил дерево прямо на женщину, после чего пострадавшую экстренно госпитализировали. Из-за подтоплений городским властям пришлось оперативно скорректировать маршрут автобуса № 148, а один из трамваев полностью застрял посреди залитой дороги.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Кукуштане, где под воду ушла Уральская улица и оказалось разрушено дорожное полотно на улице Островского. Местным жителям, чьи дома оказались в зоне затопления, спасатели уже предложили эвакуироваться в безопасные районы. Экстренные службы активно занимаются откачкой воды, однако к восстановлению поврежденных дорог они смогут приступить только после полной ликвидации последствий потопа.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области после наводнения зафиксировали опасные оползни и провалы грунта. С последствиями стихии столкнулись жители города Камышлова, где из-за обильных осадков земля в буквальном смысле начала уходить из-под ног.

Регионы
Пермский край
погода
ливни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия начала расследования по связям Сийярто с Россией
В российском регионе выписали пострадавших от атаки дронов
Подросток лишился части мозга и глаза после подработки на причале Невы
Российские «Герани» стали сюрпризом для украинского сухогруза
Руководство взорванного на Украине склада боеприпасов задержали
«Антиплагиат» зафиксировал рекордное число работ с ИИ-текстом у студентов
Россиянка угрожала полуторагодовалому сыну, приставив ему нож к шее
Огородные черви год мучили дачницу под видом обычной боли в суставах
Месси выйдет против футболиста, которого лично искупал почти 20 лет назад
Диетолог раскрыла, какая красная рыба больше всего насыщена жирами
Таксист отказался вести ветерана-инвалида
Во Франции готовят режим экономии из-за дефицита бюджета
Дом как личный отель: секреты атмосферы премиального комфорта
Триумф Месси, признание Тухеля: как прошел матч Англия — Аргентина
Украинцы засыпали Зеленского оскорбительными подарками
«Поспешила»: Волочкова о восстановлении после травмы
Школьница жестоко расправилась с родственниками из-за конфликта по учебе
Более 200 человек пострадали в давке на религиозном фестивале
Следствие вскрыло в «Эксмо» ЛГБТ-ячейку по продвижению запрещенных книг
Стало известно, о чем украинская разведка предупреждала Федорова
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.