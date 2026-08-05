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05 августа 2026 в 15:44

СК раскрыл причину гибели четырех туристов на Кваркуше

СК признал гибель туристов на Кваркуше несчастным случаем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Следователи признали гибель четырех туристов в районе плато Кваркуш в Пермском крае несчастным случаем и прекратили уголовное дело за отсутствием события преступления, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК. Группа из пяти туристов из Уфы пропала в конце февраля во время 100-километрового похода на снегоходах. В начале марта стало известно о гибели четырех человек.

В производстве следственных органов СК России по Пермскому краю находилось уголовное дело, которое было прекращено в связи с отсутствием события преступления. Анализ собранных доказательств позволил сделать вывод, что причиной смерти участников туристической группы стал несчастный случай, — уточнили в ведомстве.

Единственный выживший, 67-летний мужчина, провел девять дней в сугробе, после чего был найден и госпитализирован с обморожением. В СК отметили, что в ходе расследования были проведены все необходимые следственные действия и экспертные исследования.

Ранее в горах Северной Осетии обнаружили тело туриста из Воронежа, который считался пропавшим без вести пять дней. К поисковым работам привлекли более 20 сотрудников спасательных служб.

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