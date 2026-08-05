Поджигали и чуть не заразили ВИЧ: гопники изнасиловали подростка-неформала

Поджигали и чуть не заразили ВИЧ: гопники изнасиловали подростка-неформала

В городе Юрге Кемеровской области суд вынес приговор двум местным жителям, которые похитили 13-летнего подростка, вывезли его в безлюдное место и несколько часов издевались над ним. Одного из фигурантов также признали виновным в насильственных действиях сексуального характера. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Ссора с похищением

Все произошло в апреле 2024 года в городе Юрге. По данным следствия и суда, двое местных жителей поссорились с ранее знакомым им 13-летним мальчиком. Повод для конфликта оказался малозначительным — мужчин не устраивала неформальная внешность тинейджера. Однако после перепалки мужчины решили расправиться с подростком.

Они силой затолкали школьника в багажник автомобиля и вывезли его на безлюдный участок местности. Там к ним присоединился третий соучастник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вместе мужчины избили подростка, а также прижигали его разрядом электрошокера. Один из обидчиков в итоге совершил в отношении несовершеннолетнего насильственные действия сексуального характера.

«Затем поставили мальчика на колени и подожгли зажигалкой волосы. После этого обвиняемые подвели подростка к расположенному вблизи ручью, опустили его головой в воду и удерживали в таком положении некоторое время», — сообщали в прокуратуре региона.

Подростка бросили в поле

На этом издевательства не закончились. Злоумышленники снова поместили мальчика в багажник автомобиля и перевезли его на другой участок местности — в район деревни Новоягодное.

Там, как установили следствие и суд, они продолжили противоправные действия в отношении подростка. После этого мужчины оставили потерпевшего на месте происшествия и скрылись.

В пресс-релизах официальных ведомств не уточнялось, какое именно насилие применяли по отношению к несовершеннолетнему в деревне. При этом известно, что одна из статей, по которой ведется расследование в рамках этого дела, — «заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией».

Соответственно, один или несколько фигурантов являлись носителями ВИЧ. Вирус иммунодефицита, как известно, передается в том числе половым путем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое в колонии и один в могиле

Личности всех участников преступления и их местонахождение сотрудники регионального управления Следственного комитета установили совместно с полицейскими. По ходатайству следствия суд отправил обвиняемых под стражу на время расследования.

В итоге суд признал двух жителей Юрги виновными. В зависимости от роли каждого они осуждены за похищение человека, истязание и насильственные действия сексуального характера.

Одному из подсудимых назначено 16 лет лишения свободы, второму — четыре года. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Автомобиль, который использовался при совершении преступлений, конфискован в доход государства.

Уголовное дело в отношении третьего соучастника было выделено в отдельное производство, однако впоследствии прекращено в связи с его смертью. Местные жители и СМИ сообщали, что мужчина ранее убыл из СИЗО в зону проведения СВО.

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