Поджигали и чуть не заразили ВИЧ: гопники изнасиловали подростка-неформала

В городе Юрге Кемеровской области суд вынес приговор двум местным жителям, которые похитили 13-летнего подростка, вывезли его в безлюдное место и несколько часов издевались над ним. Одного из фигурантов также признали виновным в насильственных действиях сексуального характера. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.
Ссора с похищением
Все произошло в апреле 2024 года в городе Юрге. По данным следствия и суда, двое местных жителей поссорились с ранее знакомым им 13-летним мальчиком. Повод для конфликта оказался малозначительным — мужчин не устраивала неформальная внешность тинейджера. Однако после перепалки мужчины решили расправиться с подростком.
Они силой затолкали школьника в багажник автомобиля и вывезли его на безлюдный участок местности. Там к ним присоединился третий соучастник.
Вместе мужчины избили подростка, а также прижигали его разрядом электрошокера. Один из обидчиков в итоге совершил в отношении несовершеннолетнего насильственные действия сексуального характера.
«Затем поставили мальчика на колени и подожгли зажигалкой волосы. После этого обвиняемые подвели подростка к расположенному вблизи ручью, опустили его головой в воду и удерживали в таком положении некоторое время», — сообщали в прокуратуре региона.
Подростка бросили в поле
На этом издевательства не закончились. Злоумышленники снова поместили мальчика в багажник автомобиля и перевезли его на другой участок местности — в район деревни Новоягодное.
Там, как установили следствие и суд, они продолжили противоправные действия в отношении подростка. После этого мужчины оставили потерпевшего на месте происшествия и скрылись.
В пресс-релизах официальных ведомств не уточнялось, какое именно насилие применяли по отношению к несовершеннолетнему в деревне. При этом известно, что одна из статей, по которой ведется расследование в рамках этого дела, — «заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией».
Соответственно, один или несколько фигурантов являлись носителями ВИЧ. Вирус иммунодефицита, как известно, передается в том числе половым путем.
Двое в колонии и один в могиле
Личности всех участников преступления и их местонахождение сотрудники регионального управления Следственного комитета установили совместно с полицейскими. По ходатайству следствия суд отправил обвиняемых под стражу на время расследования.
В итоге суд признал двух жителей Юрги виновными. В зависимости от роли каждого они осуждены за похищение человека, истязание и насильственные действия сексуального характера.
Одному из подсудимых назначено 16 лет лишения свободы, второму — четыре года. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Автомобиль, который использовался при совершении преступлений, конфискован в доход государства.
Уголовное дело в отношении третьего соучастника было выделено в отдельное производство, однако впоследствии прекращено в связи с его смертью. Местные жители и СМИ сообщали, что мужчина ранее убыл из СИЗО в зону проведения СВО.
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