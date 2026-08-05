Военкор назвал количество погибших солдат и офицеров ВСУ

Потери ВСУ в ходе украинского конфликта могут составлять порядка 1 млн человек, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и военкор Владислав Шурыгин. Он проанализировал данные о количестве украинских раненых-ампутантов, которые есть в открытых источниках.

Реалии таковы, что на двух раненых приходится один убитый. Исходя из этого я насчитал около 800 тыс. погибших военнослужащих ВСУ. Но, думаю, реально их более 1 млн с учетом пропавших без вести, — отметил Шурыгин.

Военэксперт пояснил, что пропавшими без вести Киев считает тех, кто остался на территориях, неконтролируемых ВСУ. По мнению собеседника, 99% этих «пропавших» погибли.

Они либо разорваны взрывом, и их крайне сложно опознать, либо гниют где-нибудь в лесопосадках, где их еще никто не нашел. И, кстати, не ищет. Ведь если боец пропал без вести, значит компенсацию родственникам можно не платить, — резюмировал эксперт.

Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что попытки главы государства Владимира Зеленского скрыть реальный масштаб потерь украинской армии вызывают вопросы с этической точки зрения. По ее словам, озвученное им количество погибших солдат ВСУ нереалистично.