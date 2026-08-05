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05 августа 2026 в 18:19

Небензя раскрыл, на что Украина делает ставку в конфликте

Небензя: Украина делает ставку на усиление террористических атак по гражданским

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украина все больше делает ставку на усиление террористических атак по мирному населению, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации. По его мнению, Киев так поступает из-за поражений на поле боя, пишет пресс-служба постпредства.

Терпя поражение на поле боя, режим [Владимира] Зеленского делает ставку на усиление террора против мирного населения России, — сказал постпред.

Небензя добавил, что Украина ежедневно наносит умышленные удары по мирному населению и гражданским объектам. По его словам, армия страны использует ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотники, средства дистанционного минирования, кассетные боеприпасы и мины-ловушки. Представитель России при ООН добавил, что часть вооружений произвели страны —члены НАТО.

Ранее Небензя заявил о причастности Киева к террористической активности в Африке. С его слов, надзорные органы США ответственны за то, как Украина воспользовалась военной помощью экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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