«Террор»: Небензя рассказал, что Киев хочет сделать с ЗАЭС Небензя обвинил Киев в попытке вызвать техногенную катастрофу на ЗАЭС

Террористические действия Украины в отношении Запорожской АЭС свидетельствуют о стремлении Киева дезорганизовать управление станцией и создать угрозу техногенной катастрофы, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он напомнил об атаках на станцию и убийствах специалистов, передает РИА Новости.

Не прекращается террор и против персонала Запорожской АЭС. Убийство в июле специалистов, отвечавших за обеспечение ядерной и радиационной безопасности, а также непрекращающиеся удары по территории станции свидетельствуют о стремлении Киева дезорганизовать управление и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы, — сказал он.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что с начала недели четверо работников Запорожской АЭС пострадали от мин, заложенных с помощью украинских беспилотников. По его данным, инциденты произошли в течение двух с половиной дней.

Кроме того, он отметил, что сотрудники Запорожской АЭС демонстрируют высокий профессионализм и героизм, сохраняя безопасный режим работы станции. По его словам, под ударами ВСУ продолжают оставаться гражданская инфраструктура и объекты жилищно-коммунального хозяйства Энергодара.