Подозреваемый в убийстве два года скрывался от правосудия В Таганроге задержали подозреваемого в убийстве в 2024 году в Петербурге

Подозреваемый в убийстве в 2024 году в Петербурге, который скрыл следы преступления, задержан в Таганроге, сообщила в МАКСе пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. Благодаря усердной и продуманной работе следователей удалось воссоздать обстоятельства трагедии, случившейся более двух лет назад.

Фигурант задержан по месту своего проживания в городе Таганроге, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел по Центральному району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу для проведения с его участием следственных действи, — сообщает пресс-служба.

По данным следствия, подозреваемый задумал убить знакомого на фоне конфликтных отношений между ними. 11 марта 2024 года он пригласил мужчину в свою квартиру на проспекте Луначарского, сославшись на желание вместе выпить. Затем он заманил потерпевшего в ванную комнату, где напал на него и нанес травмы, ставшие причиной смерти. Впоследствии злоумышленник вывез тело из квартиры и скрыл его.

Ранее мужчина нанес своей жене смертельные ножевые ранения на Пятницком шоссе в Москве. Супруги вернулись из гостей в собственную квартиру утром, где началась ссора.

До этого суд приговорил к девяти годам и 11 месяцам колонии строгого режима мужчину, который убил известного в Кузбассе фотографа Наталью Кейль. Также суд взыскал с него 1 млн рублей в пользу матери погибшей, еще 1 млн рублей в пользу ее брата, 1,5 млн рублей в пользу сына погибшей и расходы на погребение.