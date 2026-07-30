Атака БПЛА на Таганрог закончилась вызовом саперов и эвакуацией людей

Саперы прибыли на место падения фрагментов БПЛА в Таганроге после отражения воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова в МАКСе. По ее словам, жильцов домов домов в радиусе 500 метров эвакуируют.

На месте обнаружения обломков БПЛА продолжают работать все оперативные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия. Готовятся к работе саперы. На время работы взрывотехников будет организована эвакуация жителей домов в радиусе 500 метров от места падения обломков БПЛА. <...> Сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем, — написала Камбулова.

Ранее глава Таганрога сообщила, что в городе в районе завода имени Г. М. Бериева проводилась эвакуация жителей после атаки ВСУ. Она отметила, что меры были приняты для обеспечения работы саперов.

До этого сообщалось, что в границах поврежденных домов после ударов ВСУ в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Юрий Слюсарь отметил, что атаке подверглись Ростов и Таганрог, а также четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.