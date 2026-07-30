Знал, что ей 15: помощника прокурора арестовали по делу об изнасиловании

Знал, что ей 15: помощника прокурора арестовали по делу об изнасиловании

Помощника прокурора в Волгоградской области заподозрили в педофилии. По версии следствия, сотрудник надзорного ведомства не только растлевал несовершеннолетних, но также угрожал им расправой. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Помощник прокурора задержан по подозрению в насилии

В Волгоградской области задержан 24-летний помощник прокурора Жирновского района, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетних. О задержании Юрия Шкуренева сообщили в СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области расследуется уголовное дело в отношении 24-летнего помощника прокурора Жирновского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных [статьями]: угроза убийством, изнасилование, соединенное с угрозой убийством, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия», — говорится в сообщении.

Знал, что ей 15

По версии следствия, с мая по июнь 2026 года в разных местах Жирновского района мужчина изнасиловал двух девушек в салоне своей машины, угрожая им убийством. Кроме того, с февраля 2025-го по февраль 2026 года подозреваемый неоднократно вступал в половую связь с 15-летней девушкой. При этом обвиняемый знал, что девушка несовершеннолетняя и еще не достигла возраста согласия.

Источник Telegram-канала Baza уточняет, что потерпевшие долго не обращались в полицию, поскольку знали, что обидчик — сотрудник прокуратуры. Он вполне мог использовать свои связи, чтобы замять дело.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родные подтирали улики

При этом в городе уже распространялись слухи о нездоровом увлечении мужчины. Рассказать о произошедшем родителям потерпевшие решились после того, как до их родных тоже дошла информация, что знакомый девушек может быть педофилом.

Близкие задержанного пытались замять ситуацию и предлагали пострадавшим деньги. Также они повредили автомобиль Шкуренева, расковыряв обивку сидений и залив швы монтажной пеной, — вероятно, чтобы уничтожить улики. Суд заключил фигуранта под стражу.

«В отношении фигуранта по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Причастность обвиняемого к совершенным преступлениям подтверждается комплексом собранных доказательств. В настоящее время с участием обвиняемого проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также причин и условий, способствовавших их совершению», — сообщили в СКР.

Читайте также:

Собака привела к трупу в сумке: тело экс-модели Гурник нашли в лесу

Карту могли украсть: россиянка пропала после похода в клуб в Сербии

Закопанный байк и судимый таец: что известно о пропаже россиян в Таиланде

«Дети в восторге от озверевшего папаши»: как убивали ученого РАН на Урале

Родила мальчика в унитаз и выкинула: мать мертвого младенца нашли по ДНК

«Профилактировал» рак простаты: педофил преподавал ОБЖ в школе