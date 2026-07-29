Бабушка изводила и растлевала внучку: почему дело завели не сразу?

Бабушка изводила и растлевала внучку: почему дело завели не сразу?

На Камчатке родители 13-летней девочки добиваются расследования в отношении ее бабушки. Согласно показаниям матери, женщина растлевала девочку, трогала ее за половые органы, а также показывала ей сцены насилия и видео для взрослых. Сейчас ребенок лечится от ПТСР. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Странные перемены

Мать 13-летней Лизы (имя изменено) Галина Соловьева заметила тревожные изменения в поведении дочери два года назад. По ее словам, девочка перестала выходить из дома, боялась мужчин и начала разговаривать с игрушками.

«Она боялась выйти на улицу, плакала, до нее нельзя было дотронуться, в темноте сидела, смотрела в одну точку», — рассказала мать школьницы Telegram-каналу «Кровавая барыня».

Сперва Галина решила, что у ребенка может быть психическое заболевание, однако ее мать — бабушка девочки — убеждала, что все дело в переходном возрасте.

В конце апреля 2025 года бабушка стала подталкивать внучку к рассказам о якобы побоях со стороны отчима. Галина возмутилась и решила прервать общение со своей матерью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Меня очень сильно возмутило, я позвонила, говорю: „Зачем ты такие вещи заставляешь ребенка говорить — непонятные наговоры?“ Мы перестали общаться», — рассказывает она.

Ситуация оставалась без изменений, поэтому в июне 2025 года Галина привела дочь к психологу. Специалист обнаружил у девочки сильный стресс и рекомендовал ее не перегружать.

Признание после лечения

Спустя полгода, в январе 2026-го, бабушка пришла к внучке в школу — эта встреча стала первой после долгого перерыва. У Лизы началась истерика, затем она начала размышлять о самоубийстве. Мать отвела дочь к психиатру: врач диагностировал глубокую депрессию, назначил лечение и направил к клиническому психологу.

После начала приема лекарств Лиза постепенно стала открываться родителям. Она обвинила бабушку в растлении — по словам девочки, старшая родственница показывала ей видео для взрослых, сцены убийств и насилия, изображения расчлененных тел, а также трогала ее за грудь, осматривала интимные места и вырывала волосы в области лобка.

Сначала Галина не поверила словам дочери, решив, что та могла все выдумать или неправильно понять происходящее. Однако после нескольких консультаций психологи диагностировали у Лизы посттравматическое стрессовое расстройство и не обнаружили признаков того, что девочка намеренно оговаривает бабушку.

От проверки к уголовному делу

После этого Галина вместе с мужем обратились в Следственный комитет. По словам женщины, по итогам первоначальной проверки следствие пришло к выводу, что мать сама заставляет дочь обвинять бабушку в насилии.

Семья обжаловала это решение, после чего постановление отменили. Родители представили дополнительные заключения психологов и добились возбуждения уголовного дела.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас семья требует провести полноценное расследование, установить все обстоятельства произошедшего и привлечь родственницу к ответственности. Галина объяснила, что решила предать ситуацию огласке, поскольку сроки рассмотрения жалоб затягиваются.

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