«Доктор Мозг» оказался растлителем: детского психолога осудили за насилие

Популярного детского нейропсихолога из Владикавказа приговорили к длительному сроку за растление детей. Его жертвами стали ребята с особенностями развития, которые сами не могли рассказать родителям о насилии. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Доктор Мозг»

Антон Шишенко — детский нейропсихолог из Владикавказа. В Сети он называл себя «Доктор Мозг», а в профессиональном сообществе позиционировал как специалиста по нейротерапии. На сайте «ПроДокторов» указано, что мужчина готов работать с детьми, у которых отмечаются какие-либо отклонения, будь то задержка речевого или психического развития, расстройство аутистического спектра, синдром Дауна или СДВГ.

«Оказываю комплексную нейропсихологическую помощь при трудностях в школьном обучении, в подготовке к поступлению в СОШ», — говорится в анкете специалиста на профильном ресурсе.

Родители отмечали, что психолог настаивал на работе с детьми тет-а-тет. Даже с теми, у кого были коммуникативные отклонения.

Свой центр он назвал «Школой будущих космонавтов». В том числе он оказывал услуги по раннему развитию для малолетних. СМИ писали, что в очередь к Шишенко выстраивались родители из самых разных регионов России, передавал РЕН ТВ. Но прием прекратился в конце марта. Выяснилось, что врачевателя задержали и заключили под стражу.

За несколько дней до ареста мужчина даже пытался экстренно съехать из арендованного офиса, а на двери была оставлена записка: «Уважаемые родители! Наши занятия вынужденно откладываются на неопределенный срок. Связи у меня нет. Как смогу, свяжусь с вами. Приношу свои извинения за доставленные неудобства».

Странные рисунки

Причиной для разбирательства стали странные рисунки одного из пациентов Шишенко — мальчика, который не мог говорить. Затем нашлись еще одни родители, которые стали отмечать изменившееся поведения сына после сеансов у специалиста. Было установлено, что мужчина приставал к своим ученикам и угрожал им, если те посмеют хоть что-то вынести за пределы кабинета.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Следствием и судом установлено, что в период с августа 2025 года по январь 2026 года осужденный, проводя платные индивидуальные занятия с несовершеннолетними, совершил насильственные преступления сексуального характера в отношении двух мальчиков. По ходатайству следствия судом в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рапортовало региональное управление СКР.

Психолога приговорили к лечению у психиатра

Издание «КП — Северный Кавказ» писало, что жертвами психолога могли стать порядка 50 детей, но в итоге в приговоре все-таки прозвучало только два изначально упомянутых эпизода. В понедельник, 27 июля, стало известно, что психолога приговорили к 12 годам колонии. После освобождения растлитель еще 15 лет не будет иметь права заниматься педагогической деятельностью. В колонии мужчина будет наблюдаться у психиатра.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних на срок 15 лет. По решению суда к нему также будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания», — рапортовали в управлении Следственного комитета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известно, что у Шишенко на свободе осталась семья — жена и дочь-подросток. Соседи отказывались верить, что психолог мог приставать к детям. Во дворе его знают как приличного мужчину. Сам он после ареста попытался покончить с собой в СИЗО, но медики вовремя оказали ему помощь.

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