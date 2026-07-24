«Ты вряд ли выживешь»: группа малолеток надругалась над школьницей

Под Нижним Новгородом группа малолетних удерживала 12-летнюю девочку и демонстрировала ей свои гениталии. В ПДН ограничились профилактической беседой, уголовное дело возбуждать не стали. NEWS.ru рассказывает о подробностях инцидента.

Охота на девочку

Инцидент произошел в одном из поселков Лукояновского района. 12-летняя девочка ехала на велосипеде к знакомой, когда ей дорогу перекрыла группа из восьми школьников в возрасте от 10 до 14 лет.

Подростки не только оскорбляли девочку нецензурной бранью, но и применяли к ней физическую силу: одна из участниц компании даже придушила жертву. В ход пошли угрозы и демонстрация половых органов. Звучали и откровенные приказы унизительного характера, в том числе требования раздеться.

Еще издали заприметив обидчиков, девочка незаметно включила диктофон на телефоне, записав фрагменты издевательств. На аудиозаписи слышны крики подростков и их угрозы: «Еще раз что-то скажешь, я тебе такое сделаю, что ты вряд ли выживешь».

Избежать дальнейшего избиения девочке удалось только благодаря вмешательству местных жительниц. Девочку завели в сельский клуб, чтобы изолировать от хулиганов. По словам очевидцев, после пережитого ужаса у девочки началась истерика. Обидчики караулили пострадавшую, пока за ней не пришли мама с братом.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Убил бы»

Реакция родителей обидчиков оказалась полярной. Одна из матерей в разговоре с журналистами призналась, что ее дети участвовали в нападении, но уменьшила значимость этого происшествия: «Матом ругнулись, ничего страшного».

По словам другой матери, инициатором травли могла стать одна девочка из их компании, которая «подстрекала» других. Остальные родители, узнав о деталях случившегося, выразили крайнюю степень возмущения. Отец двоих сыновей, которые участвовали в инциденте, сказал, что закрыл их дома после воспитательной беседы.

«Говорят: „Нас заставили, мы ничего не знаем“. Что было в записи, честно, не дослушал даже. Это не поступок, этому объяснения нет никакого. Убил бы», — эмоционально реагирует отец в комментарии телепрограмме «Кстати».

Мать пострадавшей говорит, что в деревне сформировалась «немножко бандитская банда», с которой давно нужно было начинать работать.

«Они ее просто одну зажали на велосипеде, никуда не пропускали и нецензурной бранью ее поливали. Ну, одна девочка, правда, немножко придушила ее», — рассказала мать пострадавшей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Профилактическая беседа вместо уголовного дела

Несмотря на тяжесть моральных страданий ребенка и зафиксированные на диктофон угрозы, уголовное дело по факту произошедшего возбуждено не было. Следственные органы квалифицировали действия подростков как «иные действия сексуального характера». Поскольку физического проникновения не было, а медицинских заключений о телесных повреждениях у девочки нет, оснований для уголовной ответственности полицейские не нашли.

Подразделение по делам несовершеннолетних ограничилось стандартными мерами реагирования. Инспекторы приезжали в администрацию, собрали всех детей вместе с родителями и провели профилактическую беседу. Подростки принесли извинения, после чего были отпущены по домам. Но даже мачеха двоих обидчиков сочла такие действия со стороны ПДН недостаточными.

«Я пыталась с кем-то проконсультироваться на эту тему — что нам с детьми делать. И меня больше всего смутило, что ПДН вообще никак не отреагировало. Просто пальчиком погрозили и уехали», — говорит женщина.

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