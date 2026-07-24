Домашний тиран оказался педофилом? Россиянка требует отнять сыновей у мужа

Россиянка требует сделать ее бывшего мужа фигурантом уголовного дела о педофилии. Дочь рассказывала, что отец растлевал ее, когда ей было четыре года. Дело возбуждено, но отец пока в статусе свидетеля. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Развод с абьюзером

Анна вышла замуж за Сергея (имя изменено) в 2015 году. Пара жила в Барнауле, затем переехала в Москву. За годы брака у них родилось четверо детей: две девочки и мальчики-близнецы. Но в 2024 году Анна приняла решение уйти от мужа.

По словам женщины, Сергей систематически избивал детей. После развода суд оставил мальчиков с матерью, однако отец выкрал их. Анна пыталась вернуть сыновей, но безуспешно: Сергей долгое время скрывался с ними на Кавказе.

Из-за неисполнения судебного решения его объявили в розыск. В итоге детей поместили в приют во Владикавказе, откуда Анна смогла забрать их только в декабре 2025 года.

Женщина уехала с четырьмя детьми к знакомым в Подмосковье, надеясь на безопасность. Однако Сергей нашел бывшую супругу, установив отслеживающий трекер на машину ее матери, и снова забрал сыновей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это не удар»

Анна утверждает, что физическое насилие в семье было нормой. Когда она пыталась защитить детей, Сергей применял силу и к ней самой.

«По вопросу, бил ли он меня, всегда говорила, что не бил, потому что он говорил: „Я же тебя не бью, я тебя не ударил, это не удар! Если бы я ударил, понимаешь, что бы с тобой было?“ Но я подвергалась пощечинам, толканиям, хватаниям за руки, если вступалась за детей», — рассказывает Анна.

Над детьми мужчина измывался еще больше. Он это объяснял тем, что мать за них заступается, рассказала женщина в интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Дочка заговорила

В феврале Анна в разговоре с дочерью узнала страшное: когда девочке было четыре года, Сергей совершил над ней сексуальное насилие. Девочка молчала четыре года, боясь отца, и сообщила об этом только сейчас. Психиатрическая экспертиза подтвердила слова ребенка. Девочка рассказывала, что свои действия отец называл «щекоткой». А также мужчина позволял себе сексуальные действия в адрес ребенка после побоев. Девочка в опубликованном матерью видео говорит, что была уверена — таким образом отец ее «жалеет».

В марте было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Однако дело заведено в отношении «неустановленного лица».

«Я ушла от человека, который бил детей. А по факту оказалось, что человек педофил», — говорит Анна в своем ролике, выложенном в соцсетях.

Анна сетует, что мальчики находятся под влиянием Сергея, а судья утверждает, что Анна «не сможет найти общий язык» с сыновьями, поэтому они будут проживать с отцом. Сергей отрицает все обвинения и заявляет, что Анна настраивает дочь против него. Анна уже написала обращения в Следственный комитет и лично к председателю Александру Бастрыкину.

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