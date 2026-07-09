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09 июля 2026 в 19:05

Уверяет, что это ложные воспоминания: психолог несколько лет насиловал дочь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Норвегии профессор психологии несколько лет насиловал малолетнюю дочку. Когда его преступления вскрылись, педофил начал использовать против обвинения свой профессиональный статус: утверждал, будто у ребенка вымышленные воспоминания. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Началось в шесть лет

Как пишет издание Khrono, суд признал доказанным факт неоднократного сексуального насилия, совершенного профессором психологии в отношении своей дочери. Согласно материалам дела, растление началось, когда она была в возрасте 6–7 лет. Продолжались преступления против половой неприкосновенности порядка семи лет.

Согласно вердикту, в год совершалось несколько эпизодов. Суд считает, что более точно оценить количество таких случаев невозможно.

Ложные воспоминания

В период, когда мужчина насиловал девочку, он работал научным исследователем, а также выступал в качестве эксперта-свидетеля в суде, в том числе работал с памятью фигурантов уголовных дел, выявлял когнитивные искажения и ложные воспоминания. Нередко его экспертиза касалась дел, связанных с педофилией. Он допрашивал детей, пострадавших от растлителей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Теперь же, когда в отношении него вынесен приговор, психолог решил использовать свои знания против обвинения. Он настаивает, что у дочери вымышленные воспоминания об их интимной близости.

Психолог заявил, что ложные воспоминания у ребенка возникли в связи с разводом родителей. Однако суд счел «совершенно невозможным», чтобы воспоминания были ложными, и опирался на показания иных экспертов. Профессиональный опыт мужчины в этом деле не рассматривался.

Рассказала подружке

Когда девочка училась в средней школе, она поделилась своими переживаниями с учителем и подругой, что привело к вмешательству служб защиты детей и полиции.

Она написала своей подруге записку, в которой говорилось: «Папа меня насилует». Но она не хотела рассказывать об этом подробно, опасаясь, что кто-нибудь узнает.

В ходе судебного разбирательства одной из главных тем стало то, как насилие могло так долго продолжаться в семье. Отец страдал от серьезной, но скрытой алкогольной зависимости, а остальные члены семьи в значительной степени приспосабливались к его переменчивому настроению и отдалялись от него.

Суд также исходит из предположения, что многие случаи насилия происходили в отсутствие матери. А текущее состояние уже повзрослевшей пострадавшей говорит о том, что у нее развито комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд считает, что женщина убедительно изложила свои воспоминания о различных событиях и свои чувства, которые нередко встречаются у детей, подвергшихся насилию. Суд не увидел других возможных причин для постановки ей диагноза КПТСР, кроме действий ее отца.

Помимо аргумента о ложных воспоминаниях, защита утверждала, что отсутствовали какие-либо технические доказательства, и, например, на компьютере мужчины не было обнаружено никаких незаконных материалов.

Он также отрицал наличие проблем с алкоголем, утверждал, что почти не пил. Но при этом известно, что он посещал собрания анонимных алкоголиков в течение девяти лет по настоянию супруги.

Мужчину приговорили к 6,5 года тюремного заключения, а также к выплате 550 000 крон в качестве компенсации его дочери.

Адвокат подсудимого Эйстейн Сторрвик сообщил изданию Khrono, что приговор обжалован.

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Норвегия
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педофилы
дети
растление
изнасилования
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
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