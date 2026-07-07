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07 июля 2026 в 13:10

Сдала педофилу из Сети: дочь выросла и написала заявление на маму

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Руководительница движения «Сдай педофила» Анна Левченко поведала о 18-летней девушке, которая, став совершеннолетней, решила посадить свою мать. Со слов молодой девушки, мать с 12 лет заставляла ее обслуживать интересы педофила. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Мамина слежка

Заявительница рассказала Анне Левченко, что все началось с безобидного подросткового паблика в соцсети — фан-клуба любимой музыкальной группы. Девочка вступила туда, когда ей было 12 лет.

При этом она не подозревала, что мать следит за ее активностью в Сети, ведь изначально аккаунт был оформлен на телефон родителя. Когда школьница заметила, что все ее переписки не приватны, она бросила страницу.

Виртуальный роман с педофилом

Однако сама мама не спешила оставлять профиль. Как отмечает Анна Левченко, женщина от лица своего ребенка завела виртуальный роман с педофилом.

«В какой-то момент ее ребенку (там была очевидно детская страница) из этого фан-клуба написал педофил. Взрослый мужик. И мама стала с ним переписываться от имени 12-летнего ребенка. Педофил быстро перешел „к делу“ и стал делать сексуальные намеки, предлагать секс и все такое. И мама решила в это „поиграть“. И нет, не чтобы уличить педофила. От имени дочери она занялась с ним виртуальным сексом по переписке», — пишет Анна в своем Telegram-канале.

Уговорила на встречу с дядей

Эта извращенная игра длилась неделями, пока «охотник» не предложил «девочке» встретиться в реальности. Но и здесь мать не остановилась. Женщина солгала дочери и заявила, что у нее есть знакомый, который может помочь девочке устроиться в престижный кружок и вообще «поможет по жизни». Дочь, не знающая о том, что ее цифровым аватаром пользовались для грязных утех, согласилась.

«Мужик покупал девочке мороженое и подарки. Мама продолжала втайне от дочери вести с ним сексуальную переписку и заставляла дочь с ним встречаться. Несколько раз в течение недели», — рассказывает Анна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мама даже не спросила, что случилось

Развязка наступила на четвертую встречу. Мужчина посадил девочку в машину и отвез на съемную квартиру. Именно там ребенок наконец осознал истинные намерения «помощника».

«Девочка узнала, что мужик рассчитывает на секс. Она запротестовала, испугалась, но он продолжал настаивать. В итоге сказал, что раз она не хочет, то должна ему компенсировать его затраты и время. И заставил ее смотреть, как он мастурбирует», — делится Анна.

В какой-то момент девочке удалось вырваться и убежать. Была глубокая ночь. Она шла пешком через весь большой город из одного района в другой. Мать даже не пыталась искать пропавшего ребенка.

Когда в третьем часу ночи измученная, напуганная дочь постучала в дверь, мать спокойно открыла ей, даже не поинтересовавшись, где та была и что случилось, после чего отправилась спать.

С даты тех злополучных событий прошло шесть лет. Сроки давности по потенциальной статье еще не прошли, и Левченко помогла пострадавшей составить заявление для Следственного комитета.

«Я вот даже не понимаю, что я чувствую. Меня просто разрывает от того, насколько это все бредово звучит, но, к сожалению, это все правда. У девочки сохранились доказательства. Будем ей помогать, и надеюсь, что все виновные понесут ответственность», — пишет Левченко.

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