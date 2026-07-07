На балконе висел труп кошки: что известно об убийстве мальчика с ДЦП

На балконе висел труп кошки: что известно об убийстве мальчика с ДЦП

Вечером 6 июля в одной из квартир Благовещенска погиб мальчик с ДЦП, а главной подозреваемой стала его мать. Что известно о трагедии — в материале NEWS.ru.

Тело ребенка

Вечером 6 июля в Благовещенске в одном из домов было обнаружено тело 12-летнего мальчика с ДЦП. Обстоятельства его гибели официально пока не раскрываются, однако уже в первые часы после происшествия следователи квалифицировали случившееся как особо тяжкое преступление.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.

Как передает «Амур.инфо», тревогу забили соседи, которые увидели на балконе у семейства повешенную кошку. Позже в квартире нашли труп подростка.

Мать под подозрением

По подозрению в совершении преступления следователи задержали мать погибшего мальчика. В суд уже направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Соседи рассказывали, что мальчик был маломобильным. На улице его видели лишь передвигающимся на коляске.

Сейчас сотрудники Следственного комитета и криминалисты продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, собираются доказательства.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Связала скотчем

Telegram-канал Amur Mash пишет, что мать перед убийством связала 12-летнему сыну руки скотчем, после чего задушила. Отчим в это время был на работе. Источник Amur Mash предполагает, что у подозреваемой может быть шизофрения в стадии обострения.

«Говорят, что у матери была шизофрения. Мы еще удивлялись, почему она летом в зимнем ходит. Сначала кота задушила, а потом мальчишку», — писали местные жители.

В случае признания ее вменяемой ей может грозить пожизненное лишение свободы. К разбирательству также присоединилась местная прокуратура.

«Прокуратура проведет проверку и даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, в том числе своевременности и полноте принятых мер по раннему выявлению фактов семейного неблагополучия, оказанию психологической, социальной и иной помощи оказавшимся в социально опасном положении детям и их законным представителям», — сообщили в надзорном органе.

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