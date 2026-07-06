Труп девочки у железной дороги: что известно о трагедии в Ачинске

Труп девочки у железной дороги: что известно о трагедии в Ачинске

В Красноярском крае ищут мать пятилетней девочки, найденной мертвой. Женщина на протяжении 18 лет наблюдалась у психиатра. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Мама увезла дочку в Красноярск

27 июня местная 32-летняя жительница с дочкой вышла из квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске. Камеры успели заснять, как мать ведет дочь за руку в неизвестном направлении.

Позже мать попала на записи с камер видеонаблюдения уже в Красноярске, в 150 км от дома. Дочери рядом с ней уже не было. А 5 июля тело девочки нашли на железнодорожной насыпи у путей в родном городе.

«В ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля города Ачинска обнаружено тело ребенка без признаков жизни», — сообщает пресс-служба местного управления СКР.

5 июля в ведомстве подтвердили, что назначена экспертиза по установлению причин смерти. Но утром 6 июля в СКР отметили, что после вскрытия точную причину смерти установить не удалось. Тело ребенка уже имело гнилостные изменения.

18 лет у психиатра

Мать погибшей девочки тем временем объявлена в федеральный розыск. СКР опубликовал ее фото и ориентировку.

«Приметы женщины: рост 178 см, нормального телосложения, была одета в светло-зеленую куртку, голубые джинсы, зеленые кроссовки», — указано в ориентировке.

Сейчас женщина является главной подозреваемой в убийстве дочери. Дедушка погибшей девочки рассказал журналистам, что дочь страдала эмоционально-лабильным расстройством. По его словам, она наблюдалась у психиатра примерно 18 лет.

Из-за этой болезни возможны проблемы с памятью, резкие смены настроения и агрессивные реакции. При этом часто состояние остается без лечения, а окружающие и сам пациент списывают все на тяжелый характер.

Соседка семьи охарактеризовала ее как спокойную. Она отметила, что за время проживания рядом не замечала конфликтов.

«Они спокойно всегда жили, криков и скандалов мы не слышали. Грубого отношения к ребенку тоже никто не замечал», — сказала женщина.

Фото: СК РФ

Прокуратура проверяет органы профилактики и специалистов, которые должны были следить за состоянием Екатерины. При этом семья на учете не состояла.

Брала в долг и уходила из дома

Супруг пропавшей женщины заявил, что между ними не было ссор перед исчезновением. Накануне женщина отметила день рождения.

При этом мужчина признался правоохранителям, что жена и раньше уходила от него, однако тогда он не обращался в полицию.

Друзья Екатерины отмечают, что она всегда казалась им довольно странной и в прошлом уже сбегала от собственных родителей. В свою очередь местные жители предполагают, что причиной нынешнего исчезновения могли стать разногласия и крупные финансовые проблемы в общем семейном бизнесе пары по ремонту и продаже старой техники.

Отец объявленной в розыск женщины рассказал, что та часто брала в долг у микрофинансовых организаций.

Читайте также:

Перерезали шею? В Ленобласти нашли труп пропавшей девочки

«Упокойся с миром»: свекровь заказала убийство невестки из-за внучки

Дворник отрезал пенсионерке гениталии и грудь: жуткое дело из-под Тулы

Искали водолазы: в Подмосковье нашли мертвым актера сериала «Бригада»

Убийца Дюймовочки: на сколько посадили бывшего сотрудника ППС на Кубани