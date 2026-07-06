Труп девочки у железной дороги: что известно о трагедии в Ачинске

В Красноярском крае ищут мать пятилетней девочки, найденной мертвой. Женщина на протяжении 18 лет наблюдалась у психиатра. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.
Мама увезла дочку в Красноярск
27 июня местная 32-летняя жительница с дочкой вышла из квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске. Камеры успели заснять, как мать ведет дочь за руку в неизвестном направлении.
Позже мать попала на записи с камер видеонаблюдения уже в Красноярске, в 150 км от дома. Дочери рядом с ней уже не было. А 5 июля тело девочки нашли на железнодорожной насыпи у путей в родном городе.
«В ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля города Ачинска обнаружено тело ребенка без признаков жизни», — сообщает пресс-служба местного управления СКР.
5 июля в ведомстве подтвердили, что назначена экспертиза по установлению причин смерти. Но утром 6 июля в СКР отметили, что после вскрытия точную причину смерти установить не удалось. Тело ребенка уже имело гнилостные изменения.
18 лет у психиатра
Мать погибшей девочки тем временем объявлена в федеральный розыск. СКР опубликовал ее фото и ориентировку.
«Приметы женщины: рост 178 см, нормального телосложения, была одета в светло-зеленую куртку, голубые джинсы, зеленые кроссовки», — указано в ориентировке.
Сейчас женщина является главной подозреваемой в убийстве дочери. Дедушка погибшей девочки рассказал журналистам, что дочь страдала эмоционально-лабильным расстройством. По его словам, она наблюдалась у психиатра примерно 18 лет.
Из-за этой болезни возможны проблемы с памятью, резкие смены настроения и агрессивные реакции. При этом часто состояние остается без лечения, а окружающие и сам пациент списывают все на тяжелый характер.
Соседка семьи охарактеризовала ее как спокойную. Она отметила, что за время проживания рядом не замечала конфликтов.
«Они спокойно всегда жили, криков и скандалов мы не слышали. Грубого отношения к ребенку тоже никто не замечал», — сказала женщина.
Прокуратура проверяет органы профилактики и специалистов, которые должны были следить за состоянием Екатерины. При этом семья на учете не состояла.
Брала в долг и уходила из дома
Супруг пропавшей женщины заявил, что между ними не было ссор перед исчезновением. Накануне женщина отметила день рождения.
При этом мужчина признался правоохранителям, что жена и раньше уходила от него, однако тогда он не обращался в полицию.
Друзья Екатерины отмечают, что она всегда казалась им довольно странной и в прошлом уже сбегала от собственных родителей. В свою очередь местные жители предполагают, что причиной нынешнего исчезновения могли стать разногласия и крупные финансовые проблемы в общем семейном бизнесе пары по ремонту и продаже старой техники.
Отец объявленной в розыск женщины рассказал, что та часто брала в долг у микрофинансовых организаций.
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