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05 июля 2026 в 16:24

Опубликованы последние кадры с ребенком, чье тело нашли в Ачинске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Опубликованы последние кадры с пятилетней девочкой, чье тело было найдено после ее исчезновения вместе с матерью в Красноярском крае, передает РЕН ТВ. Трагедия произошла после того, как 27 июня 32-летняя Екатерина с дочкой вышла из квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске и не вернулась.

Семья считалась благополучной, на учете не состояла, однако знакомые отмечали, что у женщины «еще со школы были странности» и раньше она уже уходила из дома, но одна. Сначала пропавших искали в Ачинске, где их зафиксировали камеры.

Затем выяснилось, что они уехали в Красноярск — за 150 километров от дома. Там Екатерина попала на камеры в районе улицы Норильской, когда шла к железной дороге. Тревогу усилил тот факт, что на некоторых записях женщина была уже одна. 5 июля тело девочки нашли на железнодорожной насыпи.

Ранее супруг пропавшей женщины заявил, что между ними не было ссор перед исчезновением. При этом глава семейства признался правоохранителям, что жена и раньше уходила от него, однако тогда он не обращался в полицию. Сообщалось, что мать была одета в куртку, в то время как маленькая девочка ушла налегке — в одном платьице.

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