Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 22:07

Отец пропавшей жительницы Ачинска сообщил о психическом расстройстве дочери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отец пропавшей женщины в Ачинске Федор сообщил, что его 32-летняя дочь Екатерина ранее оформляла займы в микрофинансовых организациях, передает РЕН ТВ. У нее также было психическое расстройство, добавил он.

По словам мужчины, эти обстоятельства могли повлиять на ситуацию, однако каких-либо других подробностей он не привел. Соседка семьи в свою очередь охарактеризовала ее как спокойную. Она отметила, что за время проживания рядом не замечала конфликтов.

Они спокойно всегда жили, криков и скандалов мы не слышали. Грубого отношения к ребенку тоже никто не замечал, — сказала женщина.

Ранее супруг пропавшей женщины заявил, что между ними не было ссор перед исчезновением. При этом глава семейства признался правоохранителям, что жена и раньше уходила от него, однако тогда он не обращался в полицию. Сообщалось, что мать была одета в куртку, в то время как маленькая девочка ушла налегке — в одном платьице.

Позже в Сеть попали кадры с пятилетней девочкой, чье тело было найдено после ее исчезновения вместе с матерью в Красноярском крае. Трагедия произошла после того, как 27 июня 32-летняя Екатерина с дочкой вышла из квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске и не вернулась.

Регионы
Россия
Ачинск
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
На Урале бесследно пропал подросток после прогулки с друзьями
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.