Отец пропавшей жительницы Ачинска сообщил о психическом расстройстве дочери

Отец пропавшей женщины в Ачинске Федор сообщил, что его 32-летняя дочь Екатерина ранее оформляла займы в микрофинансовых организациях, передает РЕН ТВ. У нее также было психическое расстройство, добавил он.

По словам мужчины, эти обстоятельства могли повлиять на ситуацию, однако каких-либо других подробностей он не привел. Соседка семьи в свою очередь охарактеризовала ее как спокойную. Она отметила, что за время проживания рядом не замечала конфликтов.

Они спокойно всегда жили, криков и скандалов мы не слышали. Грубого отношения к ребенку тоже никто не замечал, — сказала женщина.

Ранее супруг пропавшей женщины заявил, что между ними не было ссор перед исчезновением. При этом глава семейства признался правоохранителям, что жена и раньше уходила от него, однако тогда он не обращался в полицию. Сообщалось, что мать была одета в куртку, в то время как маленькая девочка ушла налегке — в одном платьице.

Позже в Сеть попали кадры с пятилетней девочкой, чье тело было найдено после ее исчезновения вместе с матерью в Красноярском крае. Трагедия произошла после того, как 27 июня 32-летняя Екатерина с дочкой вышла из квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске и не вернулась.