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06 июля 2026 в 10:25

Мать погибшей в Ачинске девочки объявили в федеральный розыск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Мать пятилетней девочки, найденной мертвой в городе Ачинске Красноярского края, объявили в федеральный розыск, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по краю и Хакасии. Женщина значится как без вести пропавшая, а не подозреваемая в совершении преступления.

Мать объявлена в федеральный розыск, — заявили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что тело пятилетней девочки, пропавшей вместе с матерью в Ачинске Красноярского края, обнаружили. Поисковые мероприятия по розыску женщины продолжаются.

Кроме того, в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что мать погибшей девочки склонна к бродяжничеству и до этого уже покидала дом. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также там отметили, что семья девочки, тело которой нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске, не числилась на профилактическом учете как неблагополучная. В ведомстве уточнили, что погибшая была единственным ребенком в семье.

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