22 года на свободе: следователи раскрыли убийства 10 девушек в Подмосковье

22 года новосибирский маньяк Алексей Гаськов прятался от следствия и продолжал вести преступную деятельность. Всего изуверу вменяют 10 убийств. NEWS.ru рассказывает подробности этой криминальной истории.

Маньяк из нулевых

Летом 2002 года еще молодой Алексей Гаськов приехал в Московский регион на обучение. Но вместо того, чтобы спокойно получать образование, он начал охоту на девушек.

По версии следствия, первые преступления произошли в Бабушкинском районе Москвы — там он убил трех девушек. Затем он переместился в лесопарк Подольска, где жертвой стала абитуриентка колледжа. Позже за одни только сутки в центральном парке Пушкино он лишил жизни двух девушек, а чуть позже там же смертельно ранил ножом мужчину.

Затем на северо-востоке Москвы было найдено еще два трупа — по предположению следствия, это также жертвы Гаськова. Десятая жертва была обнаружена в Химках. Рядом со студенческим общежитием он убил студентку Московского государственного института культуры — девушку, которая приехала из Перу.

Почерк маньяка

Летом 2024 года к делам решили вернуться. Следователи ГСУ СК России по Московской области совместно с сотрудниками ГУУР МВД России вновь изучили обстоятельства и обнаружили идентичный почерк во всех этих преступлениях. Новые возможности позволили сыщикам выйти на след подозреваемого. Им оказался ныне уже 50-летний мужчина.

На допросе Гаськов не стал отпираться и дал признательные показания. На следственных экспериментах он подробно рассказал, как расправился с каждой из своих жертв.

Продолжал насиловать

Как передает управление СКР по Подмосковью, в ходе следствия выяснилось, что с 2020 года мужчина начал совершать сексуальные преступления против собственной падчерицы.

«Кроме того, следствием установлено, что с 2020 года обвиняемый совершал на территории Новосибирской области преступления против половой неприкосновенности своей падчерицы, предварительно склоняя ее к употреблению алкоголя», — рассказали в ведомстве.

Сейчас в деле Гаськова следующие составы: убийства, изнасилования, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и вовлечение несовершеннолетней в употребление алкоголя. Дело передано в суд.

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