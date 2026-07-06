Мама психанула: женщина пыряла несовершеннолетнего сына ножом в ПВЗ

В Санкт-Петербурге против местной жительницы завели уголовное дело после покушения на убийство несовершеннолетнего сына. Она ударила ребенка ножом в пункте выдачи заказов маркетплейса. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Ножом по шее

Инцидент произошел 4 июля в Калининском районе Северной столицы. Мать и сын пришли в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов. Там между ними произошел конфликт, в результате которого женщина схватилась за нож.

«Расследованием установлено, что вечером 4 июля текущего года женщина, находясь в помещении пункта выдачи заказов, расположенного на Северном проспекте, в ходе ссоры нанесла удар ножом в область шеи своему несовершеннолетнему сыну», — рассказали в управлении Следственного комитета.

Потерял много крови

Довести начатое до конца мать так и не смогла. Подоспевшие на помощь медики спасли подростка и доставили в больницу при Педиатрическом университете СПбГПМУ. В медучреждении уточнили, что раны пришлись не только на шею.

«Бригада скорой помощи доставила подростка с колото-резаными ранами шеи, плеча и кисти. Состояние пациента расценивалось как тяжелое, врачи провели экстренное хирургическое вмешательство с применением микрохирургической техники», — сообщили в пресс-службе вуза.

Жизнь подростка удалось спасти, но сейчас он находится под круглосуточным присмотром специалистов. Врачи констатировали, что молодой человек потерял много крови из-за полученных травм.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Медики диагностировали у подростка колото-резаную рану левой половины шеи с повреждением наружной яремной вены и кивательной мышцы. Также зафиксированы резаные раны левого надплечья и кисти. У пациента диагностирован геморрагический шок», — говорится в пресс-релизе университета.

Хирурги вовремя успели зашить раны, чтобы сохранить функциональность тканей, а также восстановили целостность нерва при помощи микрохирургической техники. Также сотрудники провели ряд операций на руке.

«Особую сложность представляли повреждения общепальцевой артерии безымянного пальца и мизинца левой кисти, а также краевое повреждение сухожилия разгибателя безымянного пальца. Оперативное вмешательство провели в полном объеме, состояние пациента стабилизировано», — отчитались в медвузе.

Две статьи для матери

Мать пострадавшего подростка арестовали. Ей предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и неисполнении родительских обязанностей.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в СКР.

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