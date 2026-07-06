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06 июля 2026 в 12:55

29 ударов ножом от педофила: что известно об убийце из СНТ в Ленобласти

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В убийстве 12-летней девочки в одном из СНТ Ленобласти обвиняют 42-летнего местного активиста. Зоозащитники утверждают, что ранее этот мужчина резал собак. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Отправилась по грибы

В Ленинградской области отправили под арест 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки. Школьница 2 июля предупредила родителей, что отправится в лес за грибами. Происходило все в СНТ «Захожье-5».

Последний раз несовершеннолетняя выходила на связь с отцом около пяти часов вечера. Она рассказала, что собирает лисички на лесной опушке. Позже по камерам видеонаблюдения удалось отследить, как девочка возвращалась домой в сторону СНТ.

В поисках ребенка принимали участие более 100 волонтеров и сотрудников полиции. Утром 3 июля ее труп нашли в густой высокой траве.

В тот же день появились первые ориентировки на подозреваемого. Утверждалось, что мужчина на темном автомобиле пытался контактировать с местной детворой — делал комплименты и навязывал знакомство.

Задушил лямкой рюкзака?

Telegram-канал SHOT писал, что обвиняемый ранее уже был судим за разбой. При этом в СНТ он был известен как местный активист. Регулярно участвовал в субботниках, помогал соседям и призывал других дачников к решению общих проблем.

Мужчина был бизнесменом. Предлагал населению услуги по ремонту и строительным работам. Фактически руководил небольшой строительной бригадой.

Сейчас ему предъявлено обвинение по статье об убийстве. По версии следствия, злоумышленник угрожал девочке перочинным ножом, который возил у себя в авто, и пытался ее изнасиловать. Школьница оказывала сопротивление. После этого он нанес ей не менее 29 ударов ножом в области шеи и грудной клетки, а затем задушил лямкой рюкзака.

«Удары наносил с разной степенью интенсивности и мощности. В основном сверху вниз», — говорил арестованный на следственном эксперименте, кадры которого СКР опубликовал в понедельник, 6 июля.

Его поймали на вокзале в Гатчине. Педофил пытался скрыться за рубежом и взял с собой 1 млн рублей. На допросе он утверждал, что мотивом преступления стало патологическое сексуальное влечение — утверждал, что его «заклинило» на этом.

Резал собак?

Telegram-канал «За животных! Нет живодерам!» сообщал, что ранее местные жители обвиняли задержанного в живодерстве.

«Раньше „резал собак возле колодца“, а обращения в полицию были проигнорированы. Когда общество и полиция закрывают глаза на убийства животных, они развязывают руки на убийства людей», — пишут зоозащитники.

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Владимир Сахмеев
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