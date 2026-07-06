Проломил головы кирпичом: за что сын убил отца и мачеху под Тулой?

Проломил головы кирпичом: за что сын убил отца и мачеху под Тулой?

В Тульской области 28-летнему местному жителю не дали покончить с собой после расправы над отцом и мачехой. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

Два трупа

2 июля в одном из частных домов по улице Декабристов в городе Щекино Тульской области была убита семейная пара. 45-летняя супруга была найдена мертвой, а ее 49-летний муж позже скончался в реанимации.

«2 июля 2026 года в частном доме были обнаружены тела женщины 1981 года рождения и мужчины 1977 года рождения. В настоящее время следователями совместно с оперативными службами проводятся мероприятия по поиску причастного к убийству лица», — сообщали в управлении Следственного комитета.

Сын-убийца?

Вскоре стало известно, что в убийстве подозревают сына скончавшегося мужчины. Он был задержан и арестован.

«Накануне при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Тульской области в Одоевском районе по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан 28-летний сын погибшего. В ближайшее время молодой человек будет допрошен, а затем направлен для прохождения психолого-психиатрической экспертизы», — докладывали в СКР.

Издание MySlo уточняет, что обвиняемого обнаружили на обочине дороги в Одоевском районе. Мужчина пытался покончить с собой. Евгения доставили в больницу, врачи сумели спасти его жизнь.

По данным MySlo, мотивом для убийства стал вопрос раздела имущества. Как утверждает издание, сын схлестнулся с отцом на этой почве и проломил ему голову кирпичом, а затем таким же образом расправился с мачехой. Несколько дней подозреваемый находился в розыске.

Кирпич или нож?

Газета «Известия» пишет, что орудием убийства стал нож, а не кирпич. Дочь погибшего утверждала в беседе с журналистами, что между братом и отцом ранее не было явных конфликтов. Мать подозреваемого сказала, что вовсе не общается с сыном уже три года. Бывший муж, по ее словам, 16 лет состоит в браке с другой женщиной.

«Известия» уточняют, что родственники охарактеризовали предполагаемого злоумышленника как скрытного и обидчивого человека. О нем также известно, что он с красным дипломом окончил вуз по инженерному профилю.

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