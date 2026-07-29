«Нужна жесткая реакция»: «Кавказская община» закошмарила блогершу из Осетии

Депутат Госдумы Ксения Горячева потребовала от прокуратуры заняться движением «Кавказская община», обвинив его участников в травле блогерши. Ранее в одноименном Telegram-канале был опубликован адрес девушки, которая, по мнению авторов, нарушает «традиции предков» тем, что не носит бюстгальтер. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

«Думает, шутки шутят»

Блогерша Марина Казамдаева (имя изменено) из Северной Осетии 12 июля опубликовала в своем блоге видео, на котором танцует под песню Мии Бойко «Экспонат». Девушка предстала в кадре в майке без бюстгальтера и с оголенным животом.

После публикации блогерше начали поступать многочисленные угрозы. Девушку обвинили в оскорблении «традиций предков и недостойном поведении». Послание было опубликовано в закрытом Telegram-канале «Кавказская община».

«Эта <...> не считает, что она виновата. <...> Плоскогрудая думает, что здесь шутки шутят. Наши традиции и предков мы таким <...> не дадим позорить и оскорблять», — говорится в публикации.

Сама Марина решила ответить хейтерам с прямой конфронтацией.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Этот <...> занимается травлей хороших, красивых, успешных девушек. Так и происходит, когда мужчина не может ничего предложить независимой девушке, кроме своего [члена]», — комментировала девушка происходящее в последующих видео.

Сейчас страница Марины закрыта от сторонних пользователей. Новый контент могут видеть только подписчики.

«Мы ее перевоспитаем»

Помимо поста, в котором содержались оскорбления в адрес девушки, канал «Кавказской общины» разместил публикацию с предполагаемым адресом Марины. Автор заявил, что намерен добиться возбуждения уголовного дела против блогерши.

«Посмотрим, будет ли она такая смелая при встрече! Если дома не воспитали, мы ее перевоспитаем!» — написал автор блога.

Кто «мы», автор канала не уточнил. Какой именно закон девушка могла нарушить, также не раскрывается.

Собчак против «Кавказской общины»

Тема вышла на федеральный уровень, когда на нее обратила внимание журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она опубликовала обращение к главе Северной Осетии Сергею Меняйло.

«Сергей Иванович, выскажетесь открыто как глава своего региона: вы поддерживаете такое отношение к женщинам или осуждаете? Как вы относитесь к этой общине? Не считаете ли важным расследовать ее деятельность? Запрос официальный также вам вчера направила», — заявила Собчак.

Журналистка назвала владельцем канала блогера Алана Санакоева. Она призвала правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию и подчеркнула, что руководство Telegram также должно блокировать ресурсы, распространяющие персональные данные пользователей.

Депутат Госдумы Ксения Горячева Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Затем к кампании присоединилась депутат Госдумы Ксения Горячева. В своих соцсетях она рассказала, что отправила депутатский запрос на имя генпрокурора Александра Гуцана.

«В Telegram-канале „Кавказская община“ публикуют фотографии и личные данные женщин, обсуждают их образ жизни и призывают к расправе. В адрес одной из них прозвучал призыв „резать женщин как свиней“, а затем был опубликован ее предполагаемый домашний адрес. Эти женщины не совершили преступлений. Они живут, одеваются, общаются и ведут свои страницы так, как считают нужным. Но кто-то решил, что вправе назначить им наказание за несоответствие чужим представлениям о том, как должна вести себя женщина», — пишет Горячева в своем Telegram-канале.

Парламентарий добавила, что женщины не должны «заслуживать безопасность правильной одеждой». По ее оценке, в деятельности «Кавказской общины» усматривается как минимум состав статьи УК РФ о призывах к насилию и самоуправству, а также статья КоАП об унижении чести и достоинства граждан.

«Здесь нужна быстрая и жесткая реакция правоохранительных органов — до того как призывы из Telegram-канала превратятся в чьи-то действия», — настаивает Горячева.

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