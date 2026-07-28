«Профилактировал» рак простаты: педофил преподавал ОБЖ в школе

Под Владимиром местный педагог стал фигурантом уголовного дела о растлении мальчиков. По версии следствия, мужчина пользовался своим служебным положением при совершении преступлений. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Растлевал пятиклассников

Во Владимирской области задержали школьного педагога, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. По данным источника РЕН ТВ, возможными потерпевшими могли стать несколько мальчиков, обучавшихся в 5–7-х классах.

Возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает точное число возможных потерпевших и все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, мужчина преподавал информатику, ОБЖ и труд.

Внеклассные занятия и походы

Подозреваемый руководил школьной телестудией, волейбольной секцией и волонтерским отрядом, а также организовывал для подростков походы и выездные мероприятия.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Именно внеклассные занятия и поездки педагог мог использовать, чтобы оставаться с учениками без посторонних. В обнаруженных переписках он якобы обсуждал со школьниками темы сексуального характера. По данным источника, преподаватель также принимал душ вместе с учениками и намекал им на анальный половой акт, называя его «профилактикой рака простаты».

Коллеги замечали, но игнорировали

Некоторые сотрудники школы обращали внимание на поведение педагога. Как утверждается, он постоянно нарушал субординацию: заводил с несовершеннолетними разговоры интимного характера, садился к ним слишком близко и мог прикасаться к школьникам.

При этом коллеги объясняли свое бездействие отсутствием официальных заявлений и продолжали защищать преподавателя.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Следствие устанавливает количество возможных потерпевших и другие обстоятельства дела.

Местное издание «Вариант» пишет в Telegram, что следователи также проверяют администрацию школы — знала ли она о поведении коллеги и почему никак не реагировала.

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