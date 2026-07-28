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28 июля 2026 в 11:47

Волонтерил и растлевал: тренеру-педофилу дали 19 лет колонии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Хабаровском крае вынесли приговор тренеру Валерию Крутю, который на протяжении нескольких лет растлевал малолетних подопечных. Во время задержания растлитель умолял пострадавших удалить похабную переписку с ним. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Скрутили на занятии

О задержании тренера в спортивной школе «Доджо» в городе Советская Гавань стало известно 1 апреля 2025 года. Мужчину, который преподавал детям карате, задержали прямо во время очередного занятия. Пока силовики скручивали растлителя, педагог кричал воспитанникам, чтобы те удалили переписку с ним.

В клуб, где работал подозреваемый, принимали детей с трех лет. Изначально по делу проходили те, кто старше 12. На мужчину написали сразу несколько заявлений. Изначально дело было заведено по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Но в ходе уголовного разбирательства добавилось еще несколько статей: половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и понуждение к действиям сексуального характера.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Помогал матери участника СВО и погорельцам

С подростками мужчина часто ездил на спортивные мероприятия. В том числе известно, что летом 2024 года он возил детей в Приморье, а на школьных каникулах зазывал пожить в тренажерном зале для укрепления командного духа.

СМИ писали, что за последние два года во время сборов в соседнем Приморском крае совратил двух восьмиклассниц и одну ученицу девятого класса. При этом в Сети наставника описывали как тренера, который «тонко чувствует детскую душу» и может найти подход к любому ребенку.

На подтвержденной странице Совета депутатов города Советская Гавань в соцсети «ВКонтакте» в одной из публикаций указано, что Круть был наставником ребят из движения «Молодая гвардия». Зимой 2025 года там был опубликован отчет о том, как мужчина со своими воспитанниками помог матери участника СВО, которая проживает в частном доме.

«Собравшись вместе и вооружившись лопатами, они расчистили снег у ее дома», — говорится в описании под фоторепортажем.

В январе глава Советско-Гаванского района рассказал на своей странице, как Круть привел молодежь на помощь семье погорельцев.

«Они помогли жительнице города Советская Гавань и ее семье, оставшимся без крова после пожара, доставить необходимые для обустройства быта вещи. Сделав одно доброе дело, ребята решили на этом не останавливаться и почистили от снега каток на пятой школе в микрорайоне Окоча. Молодцы! Совершая такие поступки, ребята укрепляют свои моральные качества, а в будущем, я уверен, они выберут верную дорогу в жизни!» — восхищался глава муниципалитета.

На одной из личных страниц Валерия в соцсети «ВКонтакте», которую он забросил в 2018 году, в статусе сохранилась надпись «Не все ошибки могут быть прощены». Там же на одном из портретных фото Валерий предстает без футболки. На его груди набита татуировка с выполненной кириллицей надписью «Только Бог мне судья».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Колония и лечение у психиатра

28 июля объединенная пресс-служба судов Хабаровского края сообщила, что тренера приговорили к 19 годам исправительной колонии строгого режима. Год из этого срока он проведет в тюрьме.

Вместе с тем у тренера выявили расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии. На этом основании ему было назначено амбулаторное лечение у психиатра.

«В связи с выявленным расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии и связанной с этим социальной опасностью для других лиц наряду с наказанием, в целях предупреждения совершения новых противоправных деяний, назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях», — заявили в суде.

При этом сам мужчина продолжает попытки оспорить приговор. Сейчас решение суда обжаловано его защитником.

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