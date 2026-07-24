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24 июля 2026 в 17:01

Друг семьи был педофилом: врач посадила своего растлителя спустя годы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Ирина — врач-биохимик и поведенческий терапевт. Она помогает детям с особенностями развития. Сейчас ей 26 лет, и не так давно девушка решилась наказать мужчину, который насиловал ее с четырехлетнего возраста. NEWS.ru рассказывает историю Ирины.

Нежный друг семьи

Первые годы жизни Ирина росла в поселке на 10 тыс. жителей. Отец ушел, когда ей было около года, мама работала на железной дороге — часто по ночам, чтобы обеспечить дочь всем необходимым: от школьной формы до посещения кружков. Когда умерла любимая бабушка, шестилетнюю Ирину стало не с кем оставлять, и мама начала отправлять девочку к своей подруге.

Муж второй казался тихим, безобидным человеком без друзей. Основную часть свободного времени он проводил дома, и мало кто мог бы заподозрить в нем насильника детей. Но именно он домогался девочки примерно с четырехлетнего возраста.

Растление не сопровождалось физической болью или насилием в привычном понимании. Это были «игровые форматы», прикосновения, психологическое давление. Взрослый мастерски манипулировал ребенком, эксплуатируя ее потребность в тепле.

«Если я где-то хоть чуть-чуть чувствую тепло, я это буду сохранять всеми силами. Ну, вспомним детей людей, страдающих алкогольной зависимостью, они не спешат покидать свою семью. Здесь то же самое. Ты готов терпеть, ты готов молчать, лишь бы вот эта вот иллюзия семьи не закончилась», — вспоминает Ирина в интервью проекту «Несломленные».

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Жена растлителя назвала «шлюхой»

Ирина уверена, что именно растление со стороны педофила довело ее до состояния психосоматических заболеваний: проблемы с желудочно-кишечным трактом, хроническая бессонница, головные боли. Взрослые списывали это на что угодно, но только не на насилие. Даже родная тетя, заметившая у маленькой Иры «сексуализированные игры в куклы», предпочла промолчать, решив, что ребенок просто что-то где-то подсмотрел.

Ирина не рассказывала о происходящем взрослым, но делилась пережитым с некоторыми друзьями. Спустя много лет они стали ключевыми свидетелями на суде. Агрессию и сопротивление девочка начала проявлять лишь в подростковом возрасте, а после школы вовсе покинула родной поселок. Девушка поступила в медицинский вуз.

На третьем курсе Ирина оказалась на грани. Они поняла, что крайне нуждается в том, чтобы мать узнала правду.

«Я говорю: „Мама, ты помнишь, ты меня возила к <...>? Ну вот. Он педофил“. Все было очень тяжело. Мама, конечно, очень много плакала, долго плакала, я долго плакала. Я даже не помню этот период, потому что когда ты говоришь — у тебя просто щелчок, и все. С этого момента жизнь другая», — рассказывает Ирина.

Мать не усомнилась ни на секунду, несмотря на то что прошло больше 10 лет. А вот жена растлителя вскоре после начала разбирательств позвонила Ирине и назвала ее «шлюхой». Девушка признается, что с этой женщиной у нее связаны только положительные воспоминания, хотя она и не встала на ее сторону.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Четыре тома дела и «родимое пятно» как алиби

Путь к приговору занял два года. Следователи не отмахнулись от дела, ссылаясь на сроки давности. Было собрано четыре тома материалов. Следственная группа лично ездила в поселок, опросила 40 человек — родственников, учителей, односельчан.

На очной ставке растлитель смотрел Ирине в глаза и утверждал, что она была в него влюблена. На апелляциях его семья цеплялась за следующий факт: на его половом органе было родимое пятно. Согласно их доводам, если Ирина видела орган, она должна была запомнить пятно. Не запомнила — значит, все выдумала. Сам обвиняемый так и не признал вину до самого конца.

Однако косвенные улики, показания свидетелей и психологические экспертизы сложились в единую картину. Суд приговорил растлителя к 13 годам колонии строгого режима. Ирина при этом не требовала финансовой компенсации.

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