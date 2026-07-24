Мать и отчим насиловали четверых детей: подробности дела из Нижней Салды

Активистка Анастасия Даниленко рассказала подробности громкого уголовного дела из города Нижней Салды в Свердловской области. Там к длительным срокам приговорили родителей из многодетной семьи. Женщина и мужчина, приходившийся четверым из пяти детей отчимом, растлевали несовершеннолетних. О том, как удалось раскрыть педофильские преступления, читайте в материале NEWS.ru.

Тетя-спасительница

Анастасия Даниленко рассказала, что тревожное сообщение об этой ситуации поступило ей 31 марта 2025 года. Сестра ныне осужденной женщины рассказала, что к ней обратилась одна из племянниц и пожаловалась на растление со стороны мамы и отчима.

Всего в семье воспитывалось пятеро детей в возрасте от шести до 16 лет. При этом только младшая дочь была родным ребенком подозреваемого. Остальные четверо — два мальчика и две девочки — были рождены женщиной в первом браке. Именно они стали жертвами преступлений. Выяснилось, что мать принуждала детей вступать в интимную связь как с ней, так и с отчимом.

«Я собрала всю необходимую информацию, передала доверенным сотрудникам по месту совершения преступления, и через две недели оба родителя уже были арестованы. Важно, что насильники сразу были изолированы, а дети были в безопасности», — рассказала Даниленко.

Диагноз как отягчающее обстоятельство

Следственные мероприятия, экспертизы, очные ставки и суды растянулись на долгие месяцы. Главный подозреваемый оказался бывшим полицейским-кинологом, долгое время проработавшим в органах. По результатам психиатрической экспертизы у мужчины было выявлено педофильное расстройство.

Сторона обвинения опасалась, что диагноз позволит мужчине избежать наказания, однако психическое отклонение, напротив, стало отягчающим обстоятельством. Сам мужчина осознавал характер своих деяний.

7 июля 2026 года суд вынес окончательный приговор. Мать получила 17 лет лишения свободы, а ее муж — 24,5 года.

«Помимо наших детей, там были еще девочки, но большинство отказались давать показания. Следователи запрашивали 25 лет для нее и пожизненное для него. По ощущениям как будто ей дали маловато, но это уже неважно. 17 лет тоже еще отсидеть надо в женской колонии. <...> Но 24 года — это вся жизнь для него», — рассказывала тетя пострадавших.

Ранее СМИ писали, что мать пострадавших детей работала уборщицей на местном промышленном предприятии и казалась местным жителям «немного странной». Женщине вменяли 35 криминальных эпизодов. Ее мужу — 27 эпизодов. Последний пытался покончить с собой в СИЗО, а супруга решила взять всю вину на себя.

Дети у бабушки

Первое время пострадавшие дети находились в больнице. Вскоре они были переведены в детский дом. Тетя пострадавших признала, что все это — ужасный стресс для ребенка, поскольку постоянные допросы и следственные эксперименты ретравматизируют.

«Опека не может сразу отдать детей бабушке или тете, а отдает в детский дом для обследования и бумажной волокиты. Страшно представить, что проживают дети в процессе уголовного дела, но я уверена, что это не так страшно, как постоянное насилие со стороны родителей. Уже сейчас детей взяла под опеку бабушка, и они проживают свое счастливое детство», — отметила Даниленко.

Читайте также:

Приятный собеседник и психопат: отец-юрист насиловал дочку с четырех лет

«А куда вы его закопали?»: через что прошли родители пропавшего мальчика

Убил, чтобы скрыть измену: мужчина застрелил бывшую жену в Хабаровске

«Ты накосячил — сделай, что он просит»: женщина помогала «гусям»-педофилам?

Уверяет, что это ложные воспоминания: психолог несколько лет насиловал дочь