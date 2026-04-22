22 апреля 2026 в 18:43

Кинолог и уборщица растлевали своих детей: как накажут семью педофилов?

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 41-летнего сотрудника полиции и его 36-летней супруги. Супругов обвиняют в растлении собственных детей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Племянница обратилась к тете

Задержанные супруги — Анастасия и Андрей (имена изменены), пара из города Нижней Салды. Их задержали 13 апреля 2025 года. Поводом для оперативной работы стало обращение сестры подозреваемой.

Женщина обратилась в правоохранительные органы после того, как 17-летняя старшая племянница решилась рассказать тете о происходящем в семье. К моменту начала разбирательства девушка уже достигла совершеннолетия.

Уборщица и кинолог

Всего в семье воспитывались пятеро детей, двое из которых были дочерьми Анастасии от первого брака. Знакомые семьи отмечают, что Настя работала уборщицей на местном предприятии, затем перешла в охрану на этом же производстве. Окружающим она казалась «немного странной», но подозрений в криминальной деятельности не вызывала.

Все были шокированы, когда после проведения обыска следователи обнаружили пакет с секс-игрушками, которые родители использовали в издевательствах над детьми.

Опрошенные журналистами «КП-Екатеринбург» знакомые отмечают, что их особенно шокировал тот факт, что насильник работал в полиции. Об Андрее было известно, что он кинолог.

«Потом ходили слухи, что он пытался покончить с собой в изоляторе и что Настя раскаялась и взяла вину на себя», — рассказывала знакомая семьи.

Вплоть до пожизненного

Андрею в итоге предъявлены обвинения по 27 эпизодам. Все они относятся к статьям об изнасиловании, иных насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. За перечисленные преступления мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В отношении Анастасии сформировано обвинение по 35 аналогичным эпизодам, к которым добавлена статья 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Адвокат Сергей Колосовский пояснил, что даже если супруга не участвовала в насилии напрямую, ее действия квалифицируются как пособничество.

«С точки зрения уголовного права, если имело место содействие (укрывательство), то это одна из форм пособничества. Если это совершается два и более раз, то это можно считать укрывательством. В целом ее можно считать соучастницей», — отметил юрист.

Владимир Сахмеев
