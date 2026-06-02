В Сети появились фото окутанного дымом Киева после ночных взрывов

Дым окутал небо Киева после ночных взрывов, сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. В целом воздушная тревога в украинской столице продлилась 4,5 часа. На опубликованных в Сети фотографиях видно, что огромные клубы черного дыма поднимались высоко в небо.

Ранее сообщалось, что в Харькове и Сумах прогремели мощные взрывы. На большей части территории страны была объявлена воздушная тревога. Позднее в Харькове прогремели дополнительные взрывы.

24 мая в Киеве также произошли взрывы. На тот момент на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

13 мая сообщалось, что в Киеве произошел взрыв автомобиля. Движение транспорта возле Бессарабской площади частично перекрыли. На месте работали полиция и экстренные службы. На видео, снятых очевидцами, видно объятую пламенем легковую машину, густой столб дыма и большое скопление автомобилей. В то же время в одном из районов Киева произошел инцидент со стрельбой рядом с жилым комплексом. Неизвестный открыл огонь из оружия на улице.