В Киеве неизвестный открыл стрельбу у жилого комплекса

В одном из районов Киева произошел инцидент со стрельбой рядом с жилым комплексом, передает издание «Страна.ua». Уточняется, что неизвестный открыл огонь из оружия на улице.

Подробности произошедшего на данный момент не раскрываются. Информации о пострадавших и задержании подозреваемого не поступало.

Ранее стало известно, что в Киеве военнослужащий Вооруженных сил Украины открыл стрельбу во время дорожного конфликта. Причиной инцидента послужила попытка другого водителя перестроиться в другой ряд. Нападавшего скрутили несколько мужчин.

До этого полиция Киева сообщила, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета по автомобилю, в котором находились женщина и ребенок. По словам пострадавшей, на дороге с ней поравнялся легковой автомобиль, после чего сразу раздались выстрелы. Очевидцы рассказали, что злоумышленник выпустил четыре пули.

Кроме того, в Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по людям на Голосеевском проспекте, после чего спрятался в помещении супермаркета. Стрелок был ликвидирован снайперами во время задержания.