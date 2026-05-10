День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 01:07

В Киеве неизвестный открыл стрельбу у жилого комплекса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В одном из районов Киева произошел инцидент со стрельбой рядом с жилым комплексом, передает издание «Страна.ua». Уточняется, что неизвестный открыл огонь из оружия на улице.

Подробности произошедшего на данный момент не раскрываются. Информации о пострадавших и задержании подозреваемого не поступало.

Ранее стало известно, что в Киеве военнослужащий Вооруженных сил Украины открыл стрельбу во время дорожного конфликта. Причиной инцидента послужила попытка другого водителя перестроиться в другой ряд. Нападавшего скрутили несколько мужчин.

До этого полиция Киева сообщила, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета по автомобилю, в котором находились женщина и ребенок. По словам пострадавшей, на дороге с ней поравнялся легковой автомобиль, после чего сразу раздались выстрелы. Очевидцы рассказали, что злоумышленник выпустил четыре пули.

Кроме того, в Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по людям на Голосеевском проспекте, после чего спрятался в помещении супермаркета. Стрелок был ликвидирован снайперами во время задержания.

Европа
Украина
Киев
стрельба
перестрелки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный пожар вспыхнул возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже
Япония подтвердила визит чиновников в Россию
Названы новые экзотические направления для россиян
Мольбы к зрителям, потеря популярности, бедность: где сейчас Нурлан Сабуров
В России начнут строить первый частный космодром
Экс-депутат Риги рассказал о военной и идеологической роли Прибалтики
Названы регионы России, где получают более 1 млн рублей
Сабуров признался, что провалил экзамен по русскому языку
Россиянам напомнили, как избежать кишечных инфекций в теплый сезон
Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето
Евросоюз передумал участвовать в переговорах по Украине
Москвичей ждет потепление с дождями
В Минобрнауки назвали дату старта приема в российские вузы
Лодка с пассажирами взорвалась в Майами
Пассажирский самолет сбил человека на взлетной полосе
Израиль создал секретную базу в Ираке
ВОЗ назвала отличия хантавируса от коронавируса
В Киеве неизвестный открыл стрельбу у жилого комплекса
«Самоорганизуются в концлагерь»: Захарова высказалась о словах Мерца
Россия и Китай готовы сделать шаг в нефтегазовом сотрудничестве
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.