День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 15:46

Мужчина обстрелял машину с ребенком в Киеве

Подписывайтесь на нас в MAX

В Киеве мужчина открыл огонь из пистолета по машине, сообщила пресс-служба столичной полиции. В автомобиле находилась женщина с ребенком. Она сообщила, что на дороге с ней поровнялась легковушка и сразу после этого прозвучали выстрелы.

Около 14:30 в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Мрии неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов, — сказано в сообщении.

Очевидцы рассказали, что он выпустил четыре пули, бросил свою машину и сбежал в сторону метро. Полиция объявила спецоперацию для задержания мужчины. Информации о состоянии женщины и ребенка пока нет.

Ранее в Буче Киевской области злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу. Он подъехал на автомобиле, вышел из него, после чего достал оружие и начал палить. Затем мужчина забежал в аптеку и в магазин.

Европа
Украина
Киев
стрельбы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.