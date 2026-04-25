Мужчина в форме устроил беспорядочную пальбу в центре Бучи В центре Бучи на Украине произошла стрельба

Злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу в Буче Киевской области Украины, передает издание «Страна.ua». Согласно его информации, нарушитель подъехал на автомобиле, вышел из него, после чего достал оружие и начал палить. Затем мужчина забежал в аптеку и в магазин.

По словам очевидцев, стрелок мог быть военнослужащим, поскольку на нем была одежда, похожая на форму. Прибывшие на место ЧП правоохранители задержали украинца. Мотивы преступника пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий открыл огонь в Хмельницком на западе Украины. Как уточнила представитель департамента коммуникаций Нацполиции страны Юлия Гирдвилис, мужчину быстро задержали. Отмечается, что в последнее время случаи стрельбы на Украине участились.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что восемь раненых остаются в больницах Киева после стрельбы, произошедшей 18 апреля. Тогда мужчина открыл огонь по людям на Голосеевском проспекте, после чего укрылся в помещении супермаркета «Велмарт». Его ликвидировали снайперы.