Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 13:56

Кличко назвал число пострадавших в больницах после стрельбы в Киеве

Кличко: восемь раненых остаются в больницах после стрельбы в Киеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Восемь раненых остаются в больницах после стрельбы в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Также среди пострадавших есть ребенок в среднетяжелом состоянии.

Сейчас в больницах столицы находятся восемь человек из раненых вчера стрелком в Голосеевском районе, — написал Кличко.

Инцидент произошел в субботу, 18 апреля. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям на Голосеевском проспекте, после чего укрылся в помещении супермаркета «Велмарт». Здание было оцеплено силовиками. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко позднее заявил, что стрелок был ликвидирован снайперами при задержании.

До этого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) обстреляли машину с гражданскими во время силовой мобилизации в Киеве. Конфликт произошел, когда два микроавтобуса военкомов заблокировали автомобилю проезд, но водитель отказался выходить из салона. После этого в ход пошло оружие.

Европа
Украина
Киев
Виталий Кличко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.