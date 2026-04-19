Кличко назвал число пострадавших в больницах после стрельбы в Киеве Кличко: восемь раненых остаются в больницах после стрельбы в Киеве

Восемь раненых остаются в больницах после стрельбы в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Также среди пострадавших есть ребенок в среднетяжелом состоянии.

Сейчас в больницах столицы находятся восемь человек из раненых вчера стрелком в Голосеевском районе, — написал Кличко.

Инцидент произошел в субботу, 18 апреля. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям на Голосеевском проспекте, после чего укрылся в помещении супермаркета «Велмарт». Здание было оцеплено силовиками. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко позднее заявил, что стрелок был ликвидирован снайперами при задержании.

До этого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) обстреляли машину с гражданскими во время силовой мобилизации в Киеве. Конфликт произошел, когда два микроавтобуса военкомов заблокировали автомобилю проезд, но водитель отказался выходить из салона. После этого в ход пошло оружие.