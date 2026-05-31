31 мая 2026 в 14:31

«Пересекли все»: в Кремле оценили европейские красные линии

Песков: снабжающая Киев оружием Европа не вправе говорить про красные линии

Дмитрий Песков
Европейские государства, активно поддерживающие Украину, не имеют права обсуждать красные линии, заявил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти страны сами достигли предела в своих действиях, и любые дальнейшие претензии бессмысленны.

Они в ЕС пересекли все, что можно пересечь, поэтому здесь нет смысла дальше подсчитывать. Но что бы ни происходило, первоисточником всех проблем являются Украина и действия киевского режима. Все остальное — это производное. Страны, которые делают все возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то красные линии, — сказал представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что лидеры стран ЕС прекрасно знают, как закончить конфликт на Украине. По его словам, поэтому «спрашивать надо с них».

Также Медведев заявил, что европейские страны являются прямыми участниками украинского конфликта. По его словам, они поставляют Киеву оружие и разведывательные данные, в связи с чем рекомендовал Евросоюзу замолчать по поводу инцидента с БПЛА в Румынии.

