Песков зачитался документами на саммите ЕАЭС и пропустил «что-то важное» «Вести»: Песков зачитался документами на саммите ЕАЭС и пропустил выход Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину, что не заметил появления президента России Владимира Путина на одном из заседаний саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане. Как оказалось, это произошло, потому что Песков в этот момент читал важный документ.

Даже упустил, когда вошел президент. К сожалению, иногда нельзя слишком углубляться. Можно пропустить что-то важное, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что доволен итогами визита в Казахстан. Глава государства отметил, что товарооборот между Россией и Казахстаном вышел на рекордные $20 млрд (1,4 трлн рублей) и продолжает расти.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в 2026 году председательствует в Евразийском экономическом союзе, поддержал белорусского коллегу Александра Лукашенко и выдвинул инициативу о том, что к партнерам союза нужно подходить избирательно. Он также указал на необходимость расширения связей со странами Арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.