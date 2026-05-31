Песков ответил на вопрос о возможных действиях США по ситуации на Украине Песков усомнился, что долгосрочный прогноз действий США по Украине возможен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что возможен долгосрочный прогноз действий США на фоне просьб Киева о поставке дополнительных вооружений. Так он ответил на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина, чего дальше ждать от американцев в этом ключе.

Дальше, вы имеете в виду до обеда, после обеда? Здесь шаг гораздо мельче. Тут почасовой прогноз, — заявил он.

Ранее сообщалось, что обращение президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Дональду Трампу и Конгрессу США осталось без ответа. В письме президент Украины описал критическую нехватку систем ПВО и боеприпасов в рядах ВСУ и просил экстренно нарастить поставки соответствующих комплексов и ракет.

До этого бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский поставил Вашингтон в сложное положение своим письмом. По ее словам, украинский политик отклонил множество мирных предложений и сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом демократии».