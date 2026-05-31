Ушаков раскрыл, что осложнило переговоры в Анкоридже

В Анкоридже были достигнуты определенные понимания между Москвой и Вашингтоном по возможным шагам урегулирования на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Он уточнил, что США столкнулись со сложностями из-за позиции и поведения Киева.

Многие употребляют это слово — «договоренности» [о результатах саммита в Анкоридже]. Я бы поточнее, может быть, сказал — «понимания». Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись на, как я понимаю, ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева и реакции Киева на тот или иной зондаж, те или иные обращения американцев, — сказал Ушаков.

Кроме того, он отметил, что Украина опирается на безоговорочную поддержку европейских стран. По словам Ушакова, это придает украинской позиции большую жесткость и усиливает ее негативный характер.

Ранее Ушаков заявил, что все ключевые вопросы по украинскому кризису, включая роль США и их помощь Киеву военными технологиями, обсуждаются в рамках контактов с американской стороной. По его словам, такие контакты были и будут.