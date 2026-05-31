В ЕС готовят новые решения по ценам на российскую нефть

Bloomberg: в ЕС обсуждают заморозку потолка цен на российскую нефть

В ЕС рассматривают возможность сохранить действующий потолок цен на российскую нефть на уровне $44,1 (3,1 тыс. рублей) за баррель, не допуская его автоматического повышения, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Обсуждаемые меры связаны с ростом мировых цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По данным агентства, без заморозки механизм пересмотра мог бы привести к увеличению лимита летом до примерно $65 (4,6 тыс. рублей) за баррель из-за удорожания нефти, в том числе на фоне кризиса вокруг Ирана и рисков для поставок через Ормузский пролив.

Обсуждаемые меры могут войти в 21-й пакет санкций Евросоюза против России, который планируется представить в начале июня. Действующий механизм потолка цен был введен странами G7 и ЕС после начала конфликта на Украине и периодически пересматривается в зависимости от рыночной стоимости нефти Urals.

Ранее представитель иранского центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что военные действия США на Ближнем Востоке поднимут стоимость нефти до $200 (14,3 тыс. рублей) за баррель. По его словам, пока американцы продолжают свои «военные авантюры» в регионе, достижение какого-либо соглашения невозможно.

