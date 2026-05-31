ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 13:49

Компания Chanel зарегистрировала в России пять товарных знаков

Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Компания Chanel зарегистрировала в России пять товарных знаков, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Речь идет о брендах Boy Chanel, Chance Chanel, Mademoiselle Prive, Chanel и Coco Necklace.

Заявки от компании были поданы в Роспатент в 2024–2026 годах, но их зарегистрировали в мае нынешнего года. Chanel начала выводить свой бизнес из России в 2022 году, этот процесс завершился в 2024-м.

Ранее японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала товарный знак в России. Фирма подала заявку 12 июня прошлого года. Уточняется, что под зарегистрированным брендом Sega сможет продавать компьютерное программное обеспечение, игры, одежду и портативные устройства. Срок действия товарного знака — 10 лет.

До этого американская корпорация Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Заявка была подана в мае, заявителем указана компания «Эппл Инк». В случае регистрации товарного знака Apple получит право на продажу в России различных товаров, включая бумажники, изделия для документов, папки и визитницы.

Экономика
Россия
Chanel
товарные знаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.