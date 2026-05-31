Компания Chanel зарегистрировала в России пять товарных знаков, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Речь идет о брендах Boy Chanel, Chance Chanel, Mademoiselle Prive, Chanel и Coco Necklace.

Заявки от компании были поданы в Роспатент в 2024–2026 годах, но их зарегистрировали в мае нынешнего года. Chanel начала выводить свой бизнес из России в 2022 году, этот процесс завершился в 2024-м.

Ранее японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала товарный знак в России. Фирма подала заявку 12 июня прошлого года. Уточняется, что под зарегистрированным брендом Sega сможет продавать компьютерное программное обеспечение, игры, одежду и портативные устройства. Срок действия товарного знака — 10 лет.

До этого американская корпорация Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Заявка была подана в мае, заявителем указана компания «Эппл Инк». В случае регистрации товарного знака Apple получит право на продажу в России различных товаров, включая бумажники, изделия для документов, папки и визитницы.