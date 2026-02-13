Европейские люксовые бренды зарегистрировали товарные знаки в России РИА Новости: Prada, Chanel и Rolex получили одобрение заявок от Роспатента

Европейские люксовые дома моды зарегистрировали новые товарные знаки в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. В феврале ведомство одобрило девять заявок от европейских брендов.

Среди одобренных заявок — одна от компании Prada. Компания получила право реализовывать парфюмерию и косметическую продукцию на российском рынке под маркой Luna Rossa. Регистрацию также оформили другие итальянские компании. Под обозначениями Fendi Roma и Moncler Genius правообладатели смогут продавать ювелирные изделия, одежду и другие товары модной индустрии в России.

Французский дом Chanel, который в 2022 году временно закрыл бутики в России, зарегистрировал несколько товарных знаков. Под обозначениями Les Eaux De Chanel, № 5 и «Шанель» компания получила право на продажу аксессуаров, одежды, ювелирных изделий и парфюмерии.

Швейцарская компания Rolex зарегистрировала три товарных знака: Pearlmaster, Easylink и Syloxi. Компания производит часы премиального сегмента и аксессуары.

Регистрация товарного знака предоставляет правообладателю правовую защиту обозначения и возможность маркировать им продукцию. Наличие зарегистрированного знака и лицензии расширяет инструменты для ведения коммерческой деятельности на территории страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании неизбежно вернутся на российский рынок. По его мнению, политизированное давление на бизнес со стороны западных правительств со временем ослабнет.