Сразу два крупных российских города лишились авиарейсов Росавиация: в аэропортах Калуги и Саратова временно ограничили прием авиарейсов

В аэропортах Калуги и Саратова временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, речь идет о безопасности полетов.

Аэропорты Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу трех аэропортов в Поволжье. Запреты на взлет и посадку были введены в Казани, Чебоксарах и Ульяновске.

До этого появилась информация, что российским авиакомпаниям рекомендовали приостановить продажу билетов в ряд государств Ближнего Востока (Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ) до 14 марта. Это связано с безопасностью пассажиров в условиях текущей международной обстановки.

