07 марта 2026 в 00:28

Сразу два крупных российских города лишились авиарейсов

Росавиация: в аэропортах Калуги и Саратова временно ограничили прием авиарейсов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В аэропортах Калуги и Саратова временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, речь идет о безопасности полетов.

Аэропорты Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу трех аэропортов в Поволжье. Запреты на взлет и посадку были введены в Казани, Чебоксарах и Ульяновске.

До этого появилась информация, что российским авиакомпаниям рекомендовали приостановить продажу билетов в ряд государств Ближнего Востока (Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ) до 14 марта. Это связано с безопасностью пассажиров в условиях текущей международной обстановки.

Кроме того, российский туроператор рассказал, что Абхазия оказалась самым дешевым направлением для отдыха на Черном море летом 2026 года. По его информации, недельная поездка по тарифу «все включено» обойдется от 61 тыс. рублей на троих человек. В Сухуме размещение в трехзвездочном отеле стоит от 61,2 тыс., в Гагре — от 74,3 тыс. рублей.

Саратов
Калуга
ограничения
аэропорты
