Жертвами атаки на буксир в Ормузском заливе стали четверо моряков

Четыре моряка погибли в результате нападения на судно в Ормузском проливе, с одной стороны которого находится Иран, сказано в заявлении генерального секретаря Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингеса. По его словам, еще трое получили ранения.

Я встревожен и глубоко опечален известием о смертоносной атаке на судно в Ормузском проливе 6 марта 2026 года, в результате которой, по имеющимся данным, по меньшей мере четверо моряков погибли и трое получили тяжелые ранения, — сообщил Домингес.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что американские силы потопили иранский фрегат IRIS Dena всего одной торпедой, ее стоимость оценивается в $4,2 млн (326,760 млн рублей). По его информации, торпеда оснащена боеголовкой с зарядом весом почти 300 кг. Она сконструирована таким образом, что не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой.

Тем временем около 80 человек погибли после удара американской подводной лодки по иранскому военному кораблю IRIS Dena в Индийском океане. Заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки указал, что судно направлялось в Тегеран из Нью-Дели и было потоплено у берегов острова.