Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине KP.RU: подростка из Большого Истока могли забить до смерти из-за ссоры с борцом

Жителя поселка Большой Исток Свердловской области могли забить до смерти из-за конфликта с товарищем, который занимается борьбой, пишет KP.RU. В жестокой расправе над 18-летним россиянином подозреваются молодые люди 22 и 24 лет. По информации издания, нападавших объявили в розыск.

Он затаил обиду и решил отомстить. Позвал своего приятеля, и они напали на него. Самое ужасное, что они его бросили у дома. Сказали матери, что нашли таким на улице, — поделилась знакомая уральца.

Дядя погибшего рассказал, что нападавшие находились в состоянии опьянения и избивали юношу на протяжении часа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кемерово группа подростков жестоко избила мальчика во дворе бизнес-центра на Советском проспекте. Пострадавшего несколько раз пнули в лицо. По словам родителей, у их ребенка повреждены глаз, нос и рот. Назначена медицинская экспертиза.

До этого в Новосибирске два подростка жестоко избили третьеклассника во дворе дома. Один из подозреваемых, 13-летний подросток, уже состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, сбегал из реабилитационного центра, был замечен в мелком хулиганстве и кражах из магазинов.