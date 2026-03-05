В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам, сообщает «ФедералПресс». Победители получат кубки и медали из авиационного титана.

Очень рад, что интеллектуальные состязания привлекают столько участников и популяризируют этот вид спорта на Среднем Урале и в России. Кстати, призеры и победители турнира получат не только денежное вознаграждение, но и уникальные кубки и медали из авиационного титана, который есть в каждом гражданском самолете мира, — рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Соревнование открыл российский шахматист Анатолий Карпов. Состязание посвящено 65-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Ранее Карпов рассказал, что победа шахматистки Александры Горячкиной на чемпионате мира по рапиду является блестящим результатом. Такой успех он связал с возвращением флага и гимна российским спортсменам.