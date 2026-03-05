Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 13:39

В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам, сообщает «ФедералПресс». Победители получат кубки и медали из авиационного титана.

Очень рад, что интеллектуальные состязания привлекают столько участников и популяризируют этот вид спорта на Среднем Урале и в России. Кстати, призеры и победители турнира получат не только денежное вознаграждение, но и уникальные кубки и медали из авиационного титана, который есть в каждом гражданском самолете мира, — рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Соревнование открыл российский шахматист Анатолий Карпов. Состязание посвящено 65-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Ранее Карпов рассказал, что победа шахматистки Александры Горячкиной на чемпионате мира по рапиду является блестящим результатом. Такой успех он связал с возвращением флага и гимна российским спортсменам.

Свердловская область
шахматы
Анатолий Карпов
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп ответил, сколько Украина протянет без помощи ЕС из-за «Дружбы»
Алиев назвал терактом удар иранских дронов по Нахичевани
В МИД России сообщили, будут ли эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военных из плена
В России забили тревогу из-за «двойника» Зеленского
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.