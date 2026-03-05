Увеличилось число погибших в Иране при ударах США и Израиля

Увеличилось число погибших в Иране при ударах США и Израиля Число погибших в Иране при ударах США и Израиля возросло до 1230

Число погибших в Иране возросло до 1230, передает иранский телеканал SNN. Речь идет о жертвах ударов США и Израиля.

Количество похороненных мучеников, погибших в результате этих жестоких действий, к 5 марта составляет 1230 человек, — сказано в сообщении.

До этого глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб. В частности, глава внешнеполитического ведомства добавил, что у Тегерана сейчас есть право на самооборону.

Также сообщалось, что супруга погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, на которой он женился в 1964 году, скончалась. Она умерла от полученных при ударе США и Израиля ранений. Уточнялось, что до смерти жена Хаменеи находилась в коме.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.